Xbox Game Pass: quattro nuovi giochi sono stati aggiunti alla collezione Retro Classics

I tre giochi per Atari 2600 fanno parte della collezione Activision, mentre Rise of the Dragon è più specificamente legato a Sierra, che rientra comunque all'interno del publisher in questione.

I titoli aggiunti sono i seguenti:

I nuovi giochi arrivano dai cataloghi di Activision e Sierra , in particolare nelle versioni Atari 2600 e Amiga, fornendo dunque un'altra iniezione di nostalgia per gli appassionati di vecchia data.

Una buona dose di nostalgia

I giochi Retro Classics possono essere fruiti dagli abbonati a Game Pass attraverso il sistema di streaming messo a disposizione da Xbox in collaborazione con AntStream Arcade, servizio che da tempo fornisce la possibilità di giocare in cloud gaming a numerosi giochi classici.

Con le aggiunte viste questa settimana, il catalogo dei Retro Classics supera ormai 100 titoli disponibili e comincia ad essere un extra davvero sostanzioso all'offerta dell'abbonamento.

Keystone Kapers è una sorta di platform in cui impersoniamo un poliziotto all'inseguimento di un evaso, all'interno di un grande magazzino, Laser Gates è un vecchio sparatutto a scorrimento laterale, mentre Rise of the Dragon è un'avventura grafica sviluppata da Dynamix per Sierra che può risultare ancora decisamente interessante.

Tra questi risalta anche Sky Patrol, in quanto il gioco, sviluppato nel 1982 da Imagic, non venne effettivamente pubblicato all'epoca e rimase un prototipo mostrato al CES di quell'anno. Ora può essere giocato in questa forma, ed è una sorta di simulazione di mongolfiera.