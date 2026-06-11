Preordina Halo: Campaign Evolved per PS5 e ottieni bonus esclusivi

Su Amazon è disponibile il preordine di Halo: Campaign Evolved per PS5 a 59,99 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che il gioco uscirà ufficialmente il 28 luglio 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una versione rinnovata e ancora più godibile
Preordinando questo gioco potrai ottenere il Foundry Armory Pack, che include skin leggendarie. Come anticipato, si tratta di un remake che ti permetterà di scoprire le vere origini della serie. Affronterai le missioni principali con animazioni e grafiche completamente nuove, insieme a una colonna sonora rimasterizzata e a una riprogettazione del suono per un coinvolgimento più profondo. Specifichiamo che questa edizione include il disco fisico ma richiede il download di contenuti.
Anche stavolta tornano i veicoli iconici, con novità per offrirti esperienze ancora più coinvolgenti. Nel complesso, il gameplay continua a brillare nonostante gli anni e potrai provare tante armi in più. Puoi scoprire ulteriori dettagli leggendo il nostro provato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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