Abbiamo provato Halo: Campaign Evolved ed è scesa una lacrimuccia...

Rispetto del passato

Il meglio di Halo non è mai stata la grafica, per quanto appariscente, bensì il gameplay. E questo sembra essere stato trasposto in questa nuova versione in modo a dir poco eccellente. Halo: Campaign Evolved appare a tutti gli effetti come il buon vecchio Combat Evolved, ma con una grafica e una reattività di menu e comandi decisamente superiore. L'Unreal Engine 5 è stato scelto come motore principale per il futuro della serie e lavorare a questo remake è stato anche un modo per iniziare a prenderci seriamente la mano in vista del prossimo episodio.

Il team artistico ha saggiamente scelto di non stravolgere la visione originale, rispettandone meticolosamente le linee cromatiche e il feeling generale. Lo stesso vale per i livelli, che mantengono più o meno le stesse proporzioni del gioco del 2001: dal punto di vista dei livelli e dell'ambientazione non c'è nulla di significativamente diverso rispetto all'originale, se non qualche palma in più, uno scoglio più maestoso, un'acqua che a tratti sembra vera e panorami più evocativi.

Halo: Campaign Evolved e Halo: Combat Evolved sono essenzialmente lo stesso gioco, ma con tante piccole differenze che faranno piacere sia ai veterani della serie sia ai nuovi arrivati.