Le vendite di Metal Gear e Silent Hill sono state aggiornate da Konami

Konami ha aggiornato le vendite delle serie di Metal Gear e Silent Hill, che rispetto all'ultimo trimestre sono cresciute in maniera notevole, a conferma del successo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill f.

La saga creata da Hideo Kojima ha infatti totalizzato finora 66,1 milioni di copie vendute, facendo segnare una differenza di 600.000 unità rispetto ai dati dello scorso gennaio, mentre per Silent Hill si parla di 17,1 milioni di copie.

In questo caso il passo in avanti è davvero notevole, se consideriamo che la serie survival horror aveva raggiunto quota 14 milioni di unità alla fine del trimestre precedente ed è dunque riuscita a crescere di oltre tre milioni di copie.

Certo, nel caso di Silent Hill le informazioni pubblicate da Konami tengono in considerazione anche le unità distribuite, le copie vendute in formato digitale e i servizi in abbonamento, sebbene l'incidenza di quest'ultimo aspetto non sia stato chiarito.