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Le vendite di Metal Gear e Silent Hill sono state aggiornate da Konami

Konami ha aggiornato i dati di vendita relativi alle serie di Metal Gear e Silent Hill, ma non solo: diamo un'occhiata ai numeri totalizzati finora dai franchise della casa giapponese.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/05/2026
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami ha aggiornato le vendite delle serie di Metal Gear e Silent Hill, che rispetto all'ultimo trimestre sono cresciute in maniera notevole, a conferma del successo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Silent Hill f.

La saga creata da Hideo Kojima ha infatti totalizzato finora 66,1 milioni di copie vendute, facendo segnare una differenza di 600.000 unità rispetto ai dati dello scorso gennaio, mentre per Silent Hill si parla di 17,1 milioni di copie.

In questo caso il passo in avanti è davvero notevole, se consideriamo che la serie survival horror aveva raggiunto quota 14 milioni di unità alla fine del trimestre precedente ed è dunque riuscita a crescere di oltre tre milioni di copie.

Il director di Silent Hill f ha ascoltato le donne del team per definire le paure di Hinako Il director di Silent Hill f ha ascoltato le donne del team per definire le paure di Hinako

Certo, nel caso di Silent Hill le informazioni pubblicate da Konami tengono in considerazione anche le unità distribuite, le copie vendute in formato digitale e i servizi in abbonamento, sebbene l'incidenza di quest'ultimo aspetto non sia stato chiarito.

Le altre serie

Sappiamo già che eFootball ha superato il miliardo di download, ma ci sono anche diversi altri dati interessanti negli ultimi documenti di Konami. Ad esempio quelli relativi alle vendite del fenomeno Momotaro Dentetsu, che ha raggiunto quota 20,1 milioni di copie vendute senza essere neanche distribuito in occidente.

Un altro franchise storico tutto giapponese, Pawafuru Puroyakyu, ha venduto finora 26,3 milioni di copie, mentre il brand internazionale di Yu-Gi-Oh! ha raggiunto i 32,5 milioni di copie.

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#Konami #Dati di Vendita
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