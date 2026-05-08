007 First Light aggiorna i requisiti per PC: Path Tracing e Ray Reconstruction arriveranno più avanti

Sono ora infatti disponibili anche i requisiti per i 1440p e 60 FPS, oltre che quelli per 4K e 60 FPS.

Nel corso dei mesi, IO Interactive ha svelato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di 007 First Light , ma li ha poi cambiati. Ora, siamo di fronte a un nuovo (e speriamo ultimo) aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per eseguire il gioco.

I requisiti di 007 First Light

Iniziamo con i requisiti minimi per i 1080p e 30 FPS (senza DLSS):

CPU: Intel Core i5-9500 | AMD Ryzen 5 3500

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 5700

VRAM: 6 GB

Spazio di archiviazione: 80 minimo (SSD richiesto)

OS: Windows 10/11 64-bit

I requisiti completi di 007 First Light

Ecco i requisiti per i 1080p e 60 FPS (senza DLSS):

CPU: Intel Core i5-13500 | AMD Ryzen 5 7600

RAM: 16 GB

GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT

VRAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)

OS: Windows 10/11 64-bit

Passiamo ora ai 1440p e 60 FPS (senza DLSS):

CPU: Intel Core i5-13500 | AMD Ryzen 5 7600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 7800 XT

VRAM: 12 GB

Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)

OS: Windows 10/11 64-bit

Ecco invece quelli per i 4K e 60 FPS (senza DLSS):

CPU: Intel Core i5-13500 | AMD Ryzen 5 7600

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XTX

VRAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)

OS: Windows 10/11 64-bit

Se volete invece giocare a 4K a oltre 200 FPS (con l'aiuto del DLSS 4.5) avrete bisogno di:

CPU: Intel Core i5-13600K | AMD Ryzen 7 7700X

RAM: 32 GB

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080

VRAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)

OS: Windows 10/11 64-bit

Inoltre, è stato confermato che è possibile eliminare un limite agli FPS, ma Path Tracing e DLSS Ray Reconstruction non saranno disponibili sin dal lancio (arriveranno in "estate"). Ci sono poi impostazioni di accessibilità come profili audio, sottotitoli personalizzabili, remapping dei controlli, gestione della sensibilità e delle zone morte dei controller e la possibilità di far completare automaticamente al gioco i quick time event.

Ricordiamo che Hitman non è andato in pensione: dopo 007 First Light e Project Fantasy sarà nuovamente il turno dell'Agente 47.