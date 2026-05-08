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007 First Light aggiorna i requisiti per PC: Path Tracing e Ray Reconstruction arriveranno più avanti

IO Interactive ha finalmente svelato i requisiti di sistema per PC definitivi di 007 First Light, in arrivo a breve termine su computer, PS5 e Xbox Series X | S.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/05/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
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Nel corso dei mesi, IO Interactive ha svelato i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di 007 First Light, ma li ha poi cambiati. Ora, siamo di fronte a un nuovo (e speriamo ultimo) aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per eseguire il gioco.

Sono ora infatti disponibili anche i requisiti per i 1440p e 60 FPS, oltre che quelli per 4K e 60 FPS.

I requisiti di 007 First Light

Iniziamo con i requisiti minimi per i 1080p e 30 FPS (senza DLSS):

  • CPU: Intel Core i5-9500 | AMD Ryzen 5 3500
  • RAM: 16 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 5700
  • VRAM: 6 GB
  • Spazio di archiviazione: 80 minimo (SSD richiesto)
  • OS: Windows 10/11 64-bit
I requisiti completi di 007 First Light
I requisiti completi di 007 First Light

Ecco i requisiti per i 1080p e 60 FPS (senza DLSS):

  • CPU: Intel Core i5-13500 | AMD Ryzen 5 7600
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | AMD Radeon RX 6700 XT
  • VRAM: 8 GB
  • Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)
  • OS: Windows 10/11 64-bit

Passiamo ora ai 1440p e 60 FPS (senza DLSS):

  • CPU: Intel Core i5-13500 | AMD Ryzen 5 7600
  • RAM: 16 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 | AMD Radeon RX 7800 XT
  • VRAM: 12 GB
  • Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)
  • OS: Windows 10/11 64-bit

Ecco invece quelli per i 4K e 60 FPS (senza DLSS):

  • CPU: Intel Core i5-13500 | AMD Ryzen 5 7600
  • RAM: 16 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 | AMD Radeon RX 7900 XTX
  • VRAM: 16 GB
  • Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)
  • OS: Windows 10/11 64-bit
Un seguito di 007 First Light è possibile, dipende da un dettaglio Un seguito di 007 First Light è possibile, dipende da un dettaglio

Se volete invece giocare a 4K a oltre 200 FPS (con l'aiuto del DLSS 4.5) avrete bisogno di:

  • CPU: Intel Core i5-13600K | AMD Ryzen 7 7700X
  • RAM: 32 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080
  • VRAM: 16 GB
  • Spazio di archiviazione: 80 GB minimo (SSD richiesto)
  • OS: Windows 10/11 64-bit

Inoltre, è stato confermato che è possibile eliminare un limite agli FPS, ma Path Tracing e DLSS Ray Reconstruction non saranno disponibili sin dal lancio (arriveranno in "estate"). Ci sono poi impostazioni di accessibilità come profili audio, sottotitoli personalizzabili, remapping dei controlli, gestione della sensibilità e delle zone morte dei controller e la possibilità di far completare automaticamente al gioco i quick time event.

Ricordiamo che Hitman non è andato in pensione: dopo 007 First Light e Project Fantasy sarà nuovamente il turno dell'Agente 47.

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