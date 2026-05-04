1

Amazon ha chiesto a Nintendo di violare la legge, ai tempi del DS

Nel corso di un intervento, Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, ha rivelato che, ai tempi di Nintendo DS, Amazon ha chiesto all'azienda di agire in maniera impropria per contrastare Walmart.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/05/2026
Reggie Fils-Aime

Durante un intervento presso la New York University, Reggie Fils-Aime ha rivelato che Amazon ha chiesto a Nintendo di violare la legge, ai tempi del Nintendo DS, nel tentativo di contrastare giganti come Walmart.

Secondo quanto raccontato da Fils-Aime, queste richieste hanno portato a una clamorosa interruzione dei rapporti fra la casa giapponese e la piattaforma e-commerce, determinata a ottenere condizioni di favore che avrebbero potuto compromettere i rapporti fra Nintendo e gli altri rivenditori, oltre a sollevare possibili questioni legali.

Erano gli anni in cui Amazon stava cercando di espandere il proprio business oltre i libri, anche in maniera molto aggressiva, puntando a imporsi nel settore dell'elettronica e dei videogiochi praticando prezzi più bassi rispetto alla concorrenza.

Amazon inizia a testare l'uso di demo giocabili direttamente attraverso Twitch Amazon inizia a testare l'uso di demo giocabili direttamente attraverso Twitch

Nel tentativo di battere giganti come la già citata Walmart, Amazon avrebbe richiesto a Nintendo un supporto finanziario che Fils-Aime ha definito davvero eccessivo. "Sapete che è illegale, vero? Non posso farlo", avrebbe risposto l'allora presisente di Nintendo of America.

Una scelta drastica

Nelle scorse settimane Nintendo Switch è diventata la console di Nintendo più venduta in assoluto, superando appunto il record stabilito da Nintendo DS. Eppure le richieste di Amazon hanno spinto ai tempi l'azienda a interrompere bruscamente ogni rapporto.

"Abbiamo letteralmente smesso di vendere ad Amazon, e il motivo è che non avevo intenzione di fare qualcosa di illegale. Non avevo intenzione di fare qualcosa che avrebbe messo a rischio il rapporto che abbiamo con altri rivenditori", ha spiegato Reggie Fils-Aime.

Ad ogni modo, questa difficile scelta "ha anche posto le basi per dire: guarda, non mi metterai sotto pressione. Questo è il nostro modo di fare business. Ed è così che, nel tempo, si costruisce il rispetto."

#Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Amazon ha chiesto a Nintendo di violare la legge, ai tempi del DS