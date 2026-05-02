Comicon Napoli 2026: gli appuntamenti da non perdere del 2 maggio

Il Comicon Napoli 2026 entra nel vivo con un'altra giornata fittissima di incontri, panel e anteprime che spaziano dal fumetto all'animazione, fino ai videogiochi e alla musica. Anche oggi il programma è talmente ricco che orientarsi non è semplice, soprattutto quando più eventi interessanti si sovrappongono.

Ecco quindi una selezione degli appuntamenti più rilevanti della giornata del 2 maggio, al solito con particolare attenzione a quelli legati al mondo videoludico.