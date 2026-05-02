Comicon Napoli 2026: gli appuntamenti da non perdere del 2 maggio

Il Comicon Napoli 2026 entra nel vivo con un'altra giornata fittissima di incontri, panel e anteprime che spaziano dal fumetto all'animazione, fino ai videogiochi e alla musica. Anche oggi il programma è talmente ricco che orientarsi non è semplice, soprattutto quando più eventi interessanti si sovrappongono.
Ecco quindi una selezione degli appuntamenti più rilevanti della giornata del 2 maggio, al solito con particolare attenzione a quelli legati al mondo videoludico.
Gli appuntamenti del 2 maggio da non perdere del 2 maggio presso il Comicon Napoli 2026
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How to PLAY a character. Expedition 33 and Baldur's Gate 3 Challenges
13:30 - 14:15, HyperStage
Jane Perry e Kirsty Rider raccontano cosa significa dare vita a un personaggio digitale: dalla costruzione emotiva alla performance capture, passando per le sfide tecniche che hanno affrontato in titoli come Baldur's Gate 3 e Clair Obscur: Expedition 33.
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Wonderful Neoran Valley: da Kickstarter con furore!
14:15 - 15:00, HyperStage
Un approfondimento sul fenomeno italiano esploso su Kickstarter: il monster collector roguelike di Nara Studio, diretto da Cydonia e sviluppato da un team che include ex membri di Soulstice.
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CLASH IN COMICON
14:30 - 16:00, Auditorium (Teatro Mediterraneo)
Un panel dedicato a Raw, SmackDown, NXT e ai PLE ora disponibili su Netflix, con Maurizio Merluzzo, Victor Laszlo e la partecipazione speciale di Zerocalcare.
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I mondi videoludici e le musiche di Tomoyuki Tanaka e Richter
15:00 - 16:00, HyperStage
Un viaggio nell'immaginario musicale dei videogiochi con Tomoyuki Tanaka (Castlevania, Metal Gear Solid) e Richter, compositore italiano attivo tra anime e gaming, guidati da Francesco Serino.
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Nuova vita in anteprima: Bradley the Badger
16:00 - 16:45, HyperStage
Day 4 Night presenta in anteprima la sua nuova avventura. Cristina Nava, Gian Marco Zanna e Luca Breda raccontano la nascita dello studio e la visione creativa dietro Bradley the Badger.
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MORTAL KOMBAT - Storia di una Fatality
16:45 - 17:30, HyperStage
Gli Slimdogs, insieme a Davide Mancini e Arianna Fusetti, ripercorrono l'evoluzione di Mortal Kombat tra idee folli, rivoluzioni tecnologiche e fatality entrate nella leggenda.
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La rosa e la pietra: il Medioevo disegnato
17:00 - 18:00, Sala Andrea Pazienza
Milo Manara dialoga con Maurizio Forestieri sulla genesi de Il nome della rosa a fumetti, tra miniature, marginalia e architetture gotiche.
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MKW Rivals: Road to COMICON
17:00 - 19:00, eSport Stage
La finale dal vivo del torneo competitivo di Mario Kart World, organizzato da Mario Kart Italia e King Esport, con i migliori 12 giocatori pronti a sfidarsi davanti al pubblico.
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L'Universo Visivo di SAROS: Dall'Idea allo Schermo
17:50 - 18:40, HyperStage
A 48 ore dal debutto dell'esclusiva PS5, l'art director Simone Silvestri svela concept art, scelte estetiche e retroscena creativi del nuovo universo di Saros.