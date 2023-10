World of Warcraft, i giocatori hanno raccolto 1,5 milioni di dollari per aiutare l'Ucraina

Blizzard ha anunciato che i giocatori di World of Warcraft hanno raccolto 1,5 milioni di dollari per i soccorsi in Ucraina da fine luglio a fine agosto.

Per raccogliere i fondi, Blizzard ha offerto un bundle con dei pet di WoW del valore di 20 dollari per un periodo limitato: i giocatori hanno sbloccato Sunny, il Golden Retriever, nella versione moderna di WoW e Flurky, il Murloc, in WoW: Wrath of the Lich King Classic. I due animali domestici sono stati creati appositamente per richiamare i colori nazionali dell'Ucraina, con Flurky che tiene un girasole, il fiore nazionale dell'Ucraina.

Blizzard ha inoltre collaborato con l'attrice di origine ucraina Mila Kunis per promuovere la raccolta fondi. Kunis nel corso degli anni ha parlato del suo amore per WoW in varie interviste. In un comunicato stampa pubblicato a luglio, Kunis ha dichiarato: "La comunità di World of Warcraft è la prima comunità videoludica di cui abbia mai fatto parte, con estranei a cui non importava chi o cosa fossi: so quanto possano essere generosi e cosa possano ottenere quando lavoriamo insieme".