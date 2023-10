Counter-Strike 2: il supporto a macOS e i vecchi sistemi terminerà a breve

La versione legacy è una build bloccata del gioco e dispone di tutte le sue funzionalità, tranne il matchmaking ufficiale. Sarà ancora disponibile dopo il 1° gennaio 2024, ma alcune funzionalità che si basano sulla compatibilità con il coordinatore del gioco, come l'accesso all'inventario, potrebbero degradarsi o non funzionare.

"In futuro, Counter-Strike 2 supporterà esclusivamente Windows e Linux a 64 bit ", ha spiegato Valve in un comunicato. "Se non si riesce a lanciare Counter-Strike 2 con l'hardware attuale, è possibile accedere a una versione legacy di CS:GO. Il supporto per questa versione di CS:GO terminerà il 1° gennaio 2024".

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Un po' come i grandi esploratori del passato, Valve ha scelto di imbarcarsi in una grandiosa scommessa, quella di migliorare ulteriormente l'FPS più popolare al mondo, curiosa di scoprire cosa ci fosse dietro l'orizzonte della perfezione. Lo ha fatto consapevole che il passaggio al Source 2 avrebbe probabilmente intaccato quel magnifico gameplay competitivo che CS:GO aveva faticosamente costruito dopo anni di piccoli progressi, ma dopo diverse ore trascorse tra le lobby di Counter-Strike 2, possiamo dire che ne è valsa davvero la pena. Certo, l'uscita del gioco è stata un po' affrettata e mancano diverse cose all'appello, eppure Valve ha tutto il tempo e la volontà del mondo per tornare a rendere perfetto il suo sparatutto. Del resto, Counter-Strike non è stato costruito in un giorno."