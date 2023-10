Windjammers 2: il nuovo update aggiunge nuovi personaggi, modalità e cross-play

Le nuove modalità sono Lesson, che è sostanzialmente un addestramento in arena, e Practice Mode, che consente di giocare contro la CPU impostando vari parametri in modo da modificare difficoltà e altre caratteristiche di gioco, cosa che consente di provare a fondo il gioco.

Nonostante potesse sembrare uno strano progetto, essendo il seguito di una vecchia gloria di Data East per Neo Geo, Windjammers 2 è stato ben accolto da critica e pubblico, e DotEmu sta continuando a supportarlo come dimostra anche questo nuovo update che porta con sé nuovi personaggi, modalità e multiplayer cross-platform .

Un rilancio totale per il multiplayer online

Windjammers 2, una scena del gioco

Per quanto riguarda il multiplayer online, le novità riguardano l'introduzione del multiplayer cross-platform, che consente ad utenti che utilizzano piattaforma diverse di giocare tra loro, con anche le classifiche online globali che sono dunque unificate fra tutte le piattaforme e tutte le aree geografiche.

Con l'applicazione di queste novità, le classifiche sono state peraltro resettate, dunque la competizione globale riparte con questo update come un vero e proprio nuovo inizio per il gioco. Il titolo in questione è una sorta di sportivo tra frisbee e palla avvelenata, in cui due giocatori si affrontano in un'arena cercando di lanciare un disco alle spalle dell'avversario. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Windjammers 2.