Xbox, Asha Sharma assume nuovi talenti per potenziare la squadra

Asha Sharma ha annunciato di aver assunto nuovi talenti per potenziare la divisione Xbox, rivelando i dettagli in una comunicazione interna in cui la CEO ha evidenziato la necessità di un cambiamento profondo, anche e soprattutto alla luce degli ultimi risultati finanziari.
"Dobbiamo evolvere il nostro modo di lavorare e il modo in cui siamo organizzati all'interno della nostra piattaforma", si legge nella sua nota. "In questo momento è troppo difficile generare un impatto rapidamente."
"Passiamo troppo tempo rivolti verso l'interno anziché verso la community e ci manca la profondità necessaria in alcuni aspetti fondamentali." Per questo, spiega Sharma, "stiamo assumendo nuovi leader con competenze tecniche e orientate al consumatore che al momento non possediamo."
Fra questi spiccano diversi dirigenti provenienti dal gruppo CoreAI: Jared Palmer entrerà nel team tecnico occupandosi di prodotto, ingegneria e infrastruttura, mentre Tim Allen guiderà il design e Jonathan McKay assumerà il ruolo di responsabile della crescita dopo le sue esperienze in OpenAI e Meta.
Evan Chaki sarà a capo di un team di ingegneri con il compito di semplificare lo sviluppo, e infine David Schloss gestirà il business legato a sottoscrizioni e cloud. Parallelamente, alcuni veterani lasceranno o ridimensioneranno il proprio ruolo, vedi Kevin Gammill e Roanne Sones.
Settimane di fuoco
Sono passate soltanto poche settimane dall'addio di Phil Spencer e dalla nomina di Asha Sharma, che ha evidentemente preso il suo incarico di CEO con grande entusiasmo e sta apportando diversi cambiamenti nel tentativo di rilanciare il brand.
Oltre al reclutamento dei talenti di cui abbiamo appena parlato, in questi giorni Sharma ha anche invitato Seamus Blackley presso il quartier generale per discutere con lui e probabilmente per conoscere la sua opinione sull'attuale Xbox.