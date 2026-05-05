Xbox, Asha Sharma assume nuovi talenti per potenziare la squadra

Asha Sharma ha annunciato di aver assunto nuovi talenti per potenziare la divisione Xbox, rivelando i dettagli in una comunicazione interna in cui la CEO ha evidenziato la necessità di un cambiamento profondo, anche e soprattutto alla luce degli ultimi risultati finanziari.

"Dobbiamo evolvere il nostro modo di lavorare e il modo in cui siamo organizzati all'interno della nostra piattaforma", si legge nella sua nota. "In questo momento è troppo difficile generare un impatto rapidamente."

"Passiamo troppo tempo rivolti verso l'interno anziché verso la community e ci manca la profondità necessaria in alcuni aspetti fondamentali." Per questo, spiega Sharma, "stiamo assumendo nuovi leader con competenze tecniche e orientate al consumatore che al momento non possediamo."

Fra questi spiccano diversi dirigenti provenienti dal gruppo CoreAI: Jared Palmer entrerà nel team tecnico occupandosi di prodotto, ingegneria e infrastruttura, mentre Tim Allen guiderà il design e Jonathan McKay assumerà il ruolo di responsabile della crescita dopo le sue esperienze in OpenAI e Meta.

Evan Chaki sarà a capo di un team di ingegneri con il compito di semplificare lo sviluppo, e infine David Schloss gestirà il business legato a sottoscrizioni e cloud. Parallelamente, alcuni veterani lasceranno o ridimensioneranno il proprio ruolo, vedi Kevin Gammill e Roanne Sones.