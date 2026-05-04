Uno dei fondatori di Xbox è tornato al quartier generale Microsoft, invitato da Asha Sharma

Si è trattato peraltro di un ritorno dopo molto tempo, considerando che Blackley ha lasciato Xbox nel 2002, dunque immaginiamo che situazione possa essere scaturita da questa inusuale visita speciale.

Blackley ha avuto un ruolo fondamentale nella progettazione della prima Xbox e nella fondazione della divisione videoludica di Microsoft, 25 anni fa, ed è dunque un personaggio che ha ancora una certa influenza: forse anche alcuni suoi recenti commenti che apparivano piuttosto distaccati dalla sua ex-creatura hanno spinto Sharma a farlo tornare proprio dove iniziò la sua avventura.

Seamus Blackley è uno dei principali fondatori di Xbox e un volto rimasto anche piuttosto noto ai giocatori visto che spesso commenta in maniera interessante l'attuale panorama videoludico, pertanto è curioso che sia stato invitato al quartier generale di Microsoft dalla nuova CEO Asha Sharma , per una misteriosa visita.

Una visita dagli strani risvolti

"Recentemente ho vissuto la fantastica - e anche piuttosto bizzarra - esperienza di entrare nel quartier generale di Xbox come visitatore", ha spiegato Blackley in un messaggio su BlueSky, "Sono stato invitato da Asha, che ho scoperto essere una persona eccezionale, per fare una passeggiata e stare un po' insieme".

Il messaggio di Blackley

"Probabilmente ne parlerò maggiormente un'altra volta", ha poi aggiunto, concludendo in maniera piuttosto bizzarra: "ma prima parliamo di micro-organismi".

In effetti, il fondatore di Xbox, fedele al suo personaggio alquanto bislacco, ha approfittato dell'occasione per raccogliere spore e micro-organismi dal campus di Microsoft e utilizzarli poi, come spiegato nel seguito della sua discussione su BlueSky, per fare del pane con la forma del logo Xbox.

Al di là delle derive scientifico/culinarie, è interessante che Sharma abbia invitato Blackley e possiamo immaginare che possano aver parlato anche del futuro di Xbox e forse di Project Helix.

È possibile che l'invito sia scattato anche in seguito ad alcuni interventi piuttosto duri di Blackley emersi di recente, come quando ha riferito che, secondo lui, Asha Sharma avrebbe il ruolo di accompagnare Xbox al suo crepuscolo o il fatto che si sia dimostrato non proprio interessato a Project Helix.

Immaginiamo che la visita abbia avuto come scopo anche una volontà di far "cambiare idea" al co-creatore di Xbox, rientrando anche nella volontà di Sharma di confrontarsi con vari esperti del settore sul suo nuovo ruolo di guida della divisione.