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Avete 24 ore per ottenere questi giochi di PS Plus prima che vengano rimossi

Gli abbonati di PlayStation Plus hanno ancora circa 24 ore per poter aggiungere alla propria libreria una manciata di videogiochi per PS4 e PS5, prima che vengano sostituiti da altri titoli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/05/2026
Il logo di PS Plus

I giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno ancora circa 24 ore per poter aggiungere alla propria libreria tre giochi, se sono abbonati a PS Plus Essential.

Parliamo ovviamente dei titoli mensili di aprile, che domani - 5 maggio 2026 - saranno sostituiti dai titoli di maggio.

I giochi di PS Plus presto in rimozione

I titoli in questione sono Lords of the Fallen, Sword Art Online Fractured Daydream e Tomb Raider I-II-III Remastered, con quest'ultimo che in qualità di raccolta include tre titoli in un colpo solo. Va precisato che di questi, solo la trilogia remastered di Lara Croft è accessibile anche su PlayStation 4, mentre gli altri due giochi sono eseguibili unicamente tramite PS5.

Ricordiamo che i giochi di maggio sono invece EA Sports FC 26, Nine Sols e Wuchang: Fallen Feathers. Il gioco sportivo di Electronic Arts non ha bisogno di presentazioni e sarà un'ottima aggiunta per chi vuole fare una partita a calcio di tanto in tanto senza comprare il gioco.

I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di aprile sono disponibili I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Extra e Premium di aprile sono disponibili

Nine Sols è invece un gioco metroidvania d'azione a scorrimento laterale, con un sistema di combattimento basato sulla deviazione dei colpi nemici (ispirato a Sekiro). Wuchang: Fallen Feathers è invece un soulslike ambientato in Cina durante la fase finale della dinastia Ming. L'IP è stata recentemente comprata dalla compagnia italiana Digital Bros.

#PlayStation Plus
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