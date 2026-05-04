Avete 24 ore per ottenere questi giochi di PS Plus prima che vengano rimossi

I giocatori di PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno ancora circa 24 ore per poter aggiungere alla propria libreria tre giochi, se sono abbonati a PS Plus Essential .

I giochi di PS Plus presto in rimozione

I titoli in questione sono Lords of the Fallen, Sword Art Online Fractured Daydream e Tomb Raider I-II-III Remastered, con quest'ultimo che in qualità di raccolta include tre titoli in un colpo solo. Va precisato che di questi, solo la trilogia remastered di Lara Croft è accessibile anche su PlayStation 4, mentre gli altri due giochi sono eseguibili unicamente tramite PS5.

Ricordiamo che i giochi di maggio sono invece EA Sports FC 26, Nine Sols e Wuchang: Fallen Feathers. Il gioco sportivo di Electronic Arts non ha bisogno di presentazioni e sarà un'ottima aggiunta per chi vuole fare una partita a calcio di tanto in tanto senza comprare il gioco.

Nine Sols è invece un gioco metroidvania d'azione a scorrimento laterale, con un sistema di combattimento basato sulla deviazione dei colpi nemici (ispirato a Sekiro). Wuchang: Fallen Feathers è invece un soulslike ambientato in Cina durante la fase finale della dinastia Ming. L'IP è stata recentemente comprata dalla compagnia italiana Digital Bros.