Sei alla ricerca di un nuovo tablet? Scopri il Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025, risparmia con il codice sconto dedicato

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Il Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2025 è un tablet pensato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e qualità del display. Con dimensioni di 291,77 × 189,16 × 6,9 mm e un peso di circa 615 grammi, si presenta sottile e relativamente leggero, adatto sia all'intrattenimento che alla produttività in mobilità.
Ulteriori dettagli sul tablet
Il dispositivo è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8300, che garantisce prestazioni solide per applicazioni quotidiane, multitasking e contenuti multimediali. Il punto di forza è il display da 12,7" con tecnologia LCD, risoluzione 2.9K (2944 × 1840) e refresh rate a 144 Hz, ideale per una visualizzazione fluida e dettagliata.
La batteria da 10.200 mAh assicura una lunga autonomia, supportata da ricarica rapida da 45W, utile per ridurre i tempi di inattività. Sul fronte fotografico troviamo una fotocamera anteriore da 13 MP, adatta a videochiamate di buona qualità, e una posteriore da 8 MP per utilizzi occasionali.
Il sistema operativo è ZUI 16, nella versione cinese con ROM personalizzata che supporta più lingue, ma senza aggiornamenti OTA. Completano la dotazione Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3.