Per uno dei creatori di Xbox, Asha Sharma avrà il ruolo di accompagnare Xbox al suo crepuscolo

Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gamig, che subentra a Phil Spencer, non ha ancora svelato cosa intende fare con Xbox, a parte dare alcune linee guida molto generiche. Difficile essere ottimisti o pessimisti in questo momento, anche se Seamus Blackley, uno dei creatori della prima Xbox, si colloca decisamente nel secondo gruppo.

Secondo lui, che ha toccato l'argomento in un'intervista concessa a GamesBeat, i recenti cambiamenti ai vertici della divisione gaming di Microsoft non sono casuali. L'uscita di scena di Phil Spencer, le dimissioni di Sarah Bond e la nomina di Sharma, un manager con un profilo legato al settore delle intelligenze artificiali e con poca esperienza nel settore videoludico, rappresenterebbero un segnale forte e chiaro: la casa di Redmond sta concentrando tutte le sue energie sull'intelligenza artificiale, per questo ha messo al comando di Xbox uan persona incaricata di ridimensionare la divisione, accompagnandola verso il suo crepuscolo.