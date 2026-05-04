Windows 11, arriva la nuova versione di Esegui: scorciatoia migliorata e nuovo design

Microsoft sta attualmente testando una versione rinnovata del menu Esegui . Si tratta di un aggiornamento piuttosto atteso e che prevede l'eliminazione di alcuni elementi per offrire un'esperienza ancora più immediata e funzionale. Per quanto concerne il design, inoltre, è ora supportata la modalità scura . Questa versione è attualmente in fase di distribuzione per gli utenti Insider di Windows 11, quindi sarà disponibile a tutti gli effetti successivamente. Vediamo i dettagli e le novità.

Come cambia Esegui

Secondo quanto riportato da Microsoft, il nuovo aggiornamento rende il menu Esegui ancora più veloce. Come vi abbiamo anticipato, ora supporta la modalità scura (tra poco vi mostriamo direttamente alcune immagini per farvi capire meglio). Inoltre, l'azienda ha deciso di eliminare il pulsante "Sfoglia", essendo poco utilizzato dagli utenti. Adesso è presente un nuovo comando "~\" che porta direttamente alla directory dell'utente.

Nuovo menu Esegui

"Abbiamo collaborato strettamente con i partner della piattaforma per garantire un caricamento rapido di queste interfacce utente", ha scritto Microsoft. "I miglioramenti che abbiamo apportato alla piattaforma non solo rendono Esegui più veloce, ma contribuiscono a rendere l'intero sistema operativo più efficiente. Per facilitare lo sviluppo, abbiamo aggiunto temporaneamente un indicatore nella finestra di dialogo per verificare quali elementi venivano utilizzati e misurare il tempo di visualizzazione. Questo ci ha permesso di confermare alcuni aspetti fondamentali che hanno aiutato il processo di progettazione".

Il nuovo menu è stato realizzato con il codice di Command Palette, disponibile tramite PowerToys, e che consente di eseguire rapidamente comandi o cercare file. Se siete utenti Insider, potete attivare il nuovo menu andando nelle Impostazioni, poi su Sistema, Avanzate e attivando l'opzione.