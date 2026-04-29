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Vampire Crawlers ha raggiunto un primo impressionante traguardo

Vampire Crawlers parte col botto: in una sola settimana supera il milione di giocatori e conquista recensioni entusiastiche. Poncle festeggia il traguardo e "svela" una roadmap che più minimal non si può.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/04/2026
Artwork di Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
Vampire Crawlers
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Vampire Crawlers si è rivelato fin da subito un altro centro per il team di poncle. In un nuovo post su Steam, lo studio ha festeggiato il primo grande risultato: in appena una settimana il gioco ha raggiunto 1 milione di utenti tra Steam, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Il successo di Vampire Survivors era un precedente importante, ma non era affatto scontato replicare numeri simili con uno spin-off in chiave dungeon crawler. E invece i dati non lasciano spazio a dubbi: su Steam, Vampire Crawlers può vantare un 96% di recensioni positive su oltre 10.000 valutazioni.

“Svelata” la roadmap

Nel post, poncle ha anche anticipato l'arrivo di una serie di hotfix dedicati a risolvere crash, problemi ai salvataggi e consumi eccessivi di risorse. Le patch migliorano l'integrità dei file di salvataggio, correggono bug legati a gemme, tutorial e slot multipli, e introducono un limite al frame rate per ridurre l'uso anomalo della GPU/CPU.

La prima roadmap di Vampire Crawlers: tutto chiaro no?
La prima roadmap di Vampire Crawlers: tutto chiaro no?
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, abbiamo provato in esclusiva il nuovo gioco di Poncle Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors, abbiamo provato in esclusiva il nuovo gioco di Poncle

Sono inoltre in sviluppo aggiornamenti di qualità della vita e la modalità Endless. E, come mostrato nell'immagine condivisa dal team visibile qui sopra, è già "pronta" una prima roadmap: tre patch dai contenuti non ancora specificati, che usciranno quando saranno pronte. Che, per gli standard di poncle, è praticamente un annuncio dettagliatissimo.

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