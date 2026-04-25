Vampire Crawlers o Kiln? Cosa giocherete questo weekend?

La domanda quindi oramai la sapete: cosa giocherete questo weekend del 25 aprile? Tra i nomi di punta del momento ci sono per certo Vampire Crawlers e Kiln .

Siamo arrivati all' ultimo fine settimana di aprile e ancora una volta, grazie anche al giorno di festa, possiamo spendere qualche ora in più davanti ai nostri videogiochi preferiti, tra una gita all'aperto e un po' di tempo passato in famiglia e con gli amici.

Cosa giocherete nel fine settimana?

Vampire Crawlers - o per essere del tutto precisi Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors - è un gioco di carte nel quale esploriamo dei dungeon combattendo contro vari mostri. Si tratta di una nuova prospettiva (anche letteralmente visto che è in prima persona) sul mondo di Vampire Survivors. In questa avventura creiamo a ogni partita un nuovo deck di carte, giocandole in modo tale da creare delle combo. Vampire Crawlers è disponibile anche su Game Pass.

Kiln, invece, è un gioco competitivo online nel quale vestiamo i panni di poltergeist che sono in grado di prendere il controllo di vasi di ceramica. Saremo però noi a definire la forma della nostra ceramica, la quale a propria volta andrà a determinare le capacità del nostro personaggio, con poteri, attacchi e stili differenti. Il videogioco è disponibile su Game Pass, come ogni titolo di Microsoft.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana? Una delle ultime novità oppure avete vari titoli nel backlog in attesa?