Super Mario Run propone un evento a tema Super Mario Galaxy - Il Film

I contenuti dell'evento dedicato a Super Mario Galaxy - Il Film

Super Mario Run è stato aggiornato alla versione 3.4.0, quindi verificate di avere l'update corretto. L'evento durerà fino al 29 maggio 2026, su iOS e Android.

Durante tale periodo, è possibile ottenere delle statue e non solo. Nel primo set trovate contenuti per Mario, Luigi e Yoshi. Nel secondo set invece troverete Captain Toad e Princess Peach. Infine, nell'ultimo set - il terzo - avrete accesso a Bowser Jr. e Bowser.

Per ottenere i premi dovete completare varie sfide, compreso sconfiggere un certo numero di nemici o completare un livello entro un tempo massimo. Considerando che si ha molto tempo, non dovrebbe essere troppo difficile per i giocatori ottenere tutte le ricompense di Super Mario Run.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Super Mario Galaxy: Il Film.