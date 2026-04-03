1

Super Mario Run propone un evento a tema Super Mario Galaxy - Il Film

Se amate Super Mario, potreste non resistere all'idea di ottenere nuovi premi in Super Mario Run basati su Super Mario Galaxy - Il Film, ora disponibili tramite un nuovo evento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/04/2026
Luigi, Mario, Yoshi e Peach che volano in una galassia in Super Mario Galaxy - Il Film
Super Mario Run
Super Mario Run
News Video Immagini

Super Mario Run - il gioco di piattaforme dedicato al personaggio di Nintendo per dispositivi mobile - propone ora un nuovo evento, ovviamente legato a Super Mario Galaxy - Il Film, la pellicola animata di Illumination disponibile da pochi giorni nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Vediamo i dettagli dell'evento ora accessibile a tutti i giocatori.

I contenuti dell'evento dedicato a Super Mario Galaxy - Il Film

Super Mario Run è stato aggiornato alla versione 3.4.0, quindi verificate di avere l'update corretto. L'evento durerà fino al 29 maggio 2026, su iOS e Android.

Durante tale periodo, è possibile ottenere delle statue e non solo. Nel primo set trovate contenuti per Mario, Luigi e Yoshi. Nel secondo set invece troverete Captain Toad e Princess Peach. Infine, nell'ultimo set - il terzo - avrete accesso a Bowser Jr. e Bowser.

Super Mario Galaxy - Il Film ottiene grandi incassi al botteghino e due record in un colpo solo all'uscita Super Mario Galaxy - Il Film ottiene grandi incassi al botteghino e due record in un colpo solo all'uscita

Per ottenere i premi dovete completare varie sfide, compreso sconfiggere un certo numero di nemici o completare un livello entro un tempo massimo. Considerando che si ha molto tempo, non dovrebbe essere troppo difficile per i giocatori ottenere tutte le ricompense di Super Mario Run.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Super Mario Galaxy: Il Film.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Super Mario Run propone un evento a tema Super Mario Galaxy - Il Film