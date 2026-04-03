Super Mario Run propone un evento a tema Super Mario Galaxy - Il Film

Super Mario Run - il gioco di piattaforme dedicato al personaggio di Nintendo per dispositivi mobile - propone ora un nuovo evento, ovviamente legato a Super Mario Galaxy - Il Film, la pellicola animata di Illumination disponibile da pochi giorni nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
Vediamo i dettagli dell'evento ora accessibile a tutti i giocatori.
I contenuti dell'evento dedicato a Super Mario Galaxy - Il Film
Super Mario Run è stato aggiornato alla versione 3.4.0, quindi verificate di avere l'update corretto. L'evento durerà fino al 29 maggio 2026, su iOS e Android.
Durante tale periodo, è possibile ottenere delle statue e non solo. Nel primo set trovate contenuti per Mario, Luigi e Yoshi. Nel secondo set invece troverete Captain Toad e Princess Peach. Infine, nell'ultimo set - il terzo - avrete accesso a Bowser Jr. e Bowser.
Per ottenere i premi dovete completare varie sfide, compreso sconfiggere un certo numero di nemici o completare un livello entro un tempo massimo. Considerando che si ha molto tempo, non dovrebbe essere troppo difficile per i giocatori ottenere tutte le ricompense di Super Mario Run.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Super Mario Galaxy: Il Film.