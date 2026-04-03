Take-Two avrebbe licenziato l'intero team dedicato all'intelligenza artificiale

Le grandi compagnie stanno sempre più puntando sull'intelligenza artificiale, comprese quelle che si occupano di videogiochi. Take-Two , la compagnia madre di Rockstar Games, ha un proprio team IA... o per meglio dire aveva, in base a un nuovo report.

La dichiarazione dell'ex Take-Two

Dicken ha scritto: "Cari tutti, con mia grande delusione devo condividere con voi che il mio tempo presso T2 - e quello del mio team - è giunto al termine. Tra una settimana circa mi prenderò il tempo per scrivere un post più riflessivo sul periodo trascorso in Zynga e T2, ma per il momento vi sarei grato per l'aiuto nel trovare nuove posizioni per queste persone straordinarie e di grande talento, specialmente nell'attuale clima economico."

Nel messaggio ha indicato le aree nelle quali le persone licenziate sono esperte, ovvero generazione procedurale di contenuti per videogiochi, machine learning, infrastruttura e non solo. Continua poi affermando che il team sviluppava "tecnologie all'avanguardia a supporto dello sviluppo di videogiochi da ormai 7 anni.

"Queste persone sanno come coniugare l'innovazione e gli approcci originali al problem-solving con solide capacità di product design, per creare sistemi che potenziano il lavoro di tutti durante l'intero flusso di sviluppo. Sanno davvero il fatto loro e sono pronti a mettersi in gioco. Contattatemi se siete interessati a saperne di più!"

Take-Two ha rifiutato di commentare la situazione. In precedenza, il CEO della compagnia si era dichiarato entusiasta dell'IA, pur precisando che non è stata usata in alcuna misura in GTA 6. Ha inoltre dichiarato che l'IA può essere d'aiuto, ma non è così rivoluzionaria come alcuni pensano e non permette di creare in un clic dei capolavori in grado di vendere milioni di copie.

Segnaliamo infine che gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori.