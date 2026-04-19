Su Steam sono disponibili i saldi degli Xbox Game Studios, Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2 tra le offerte

Partiamo dalle uscite più recenti. Ninja Gaiden 4 è proposto a 41,99 euro con uno sconto del 40%, il prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma Valve. Identico prezzo e identica percentuale di sconto anche per The Outer Worlds 2 , mentre Gears of War: Reloaded scende a 19,99 euro grazie a un taglio del 50%.

Altre promozioni in evidenza

Lo sconto su Avowed è più contenuto: il gioco è disponibile a 37,49 euro, con un risparmio del 25%. Segnaliamo poi una serie di titoli offerti a metà prezzo. Forza Horizon 5 scende a 29,99 euro, mentre Age of Empires 4 Anniversary Edition, Sea of Thieves e Grounded sono tutti acquistabili a 19,99 euro.

Non mancano offerte sotto i 15 euro: Halo: The Master Chief Collection è disponibile a 9,99 euro con uno sconto del 75%, mentre Age of Empires 2: Definitive Edition scende a 11,54 euro grazie al taglio del 65%. Le promozioni dedicate agli Xbox Game Studios resteranno attive fino al 30 aprile. A questo indirizzo trovate la pagina Steam con l'elenco completo delle offerte.