Yakoh Shinobi OPS: Takumi Hirai di Acquire ci parla del loro nuovo gioco di ninja!

Dici Acquire e ad alcuni si drizzano subito le orecchie: si collega la software house giapponese a Tenchu, come tutti, e all'adorato Way of the Samurai, serie oramai ferma a quindici anni fa. Ma Acquire ha una storia alle spalle fatta di tantissimi giochi diversi, collaborazioni di peso e il prossimo Yakoh Shinobi OPS, la cui uscita è prevista nel 2027, sembra decisamente interessante.

Yakoh Shinobi OPS è un gioco stealth pensato per essere giocato in cooperativa, ma godibile anche da soli, con visuale in terza persona dall'alto come certi strategici e, da quel che sembra, anche piuttosto impegnativo. Il gameplay si adatterà al numero di giocatori, con un massimo di quattro, e al ninja scelto, ciascuno con abilità uniche, adottando una generazione procedurale parziale dei livelli. Dovremo muoverci nell'ombra, collaborare in modo che ciascuno colmi le lacune degli altri, e infine è fondamentale tornare a casa sani e salvi.

Le notizie sul progetto, in sviluppo su PlayStation 5 e PC, sono ancora molto scarse e il più è stato già mostrato durante l'ultimo State of Play. Per questo motivo, per capire meglio le meccaniche di Yakoh Shinobi OPS ci siamo quindi rivolti direttamente a Takumi Hirai, Director of Development di Acquire.