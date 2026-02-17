2

La scarsità di Steam Deck OLED è dovuta alla crisi della RAM e dei supporti dati

Valve ha spiegato a cosa è dovuta l'attuale scarsità di Steam Deck OLED e la risposta è quella che s'immaginava: la crisi della RAM e dei supporti dati.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/02/2026
Steam Deck OLED

Valve è intervenuta sulla questione della scarsità di Steam Deck OLED, andato esaurito negli Stati Uniti, spiegando la situazione. Come potete immaginare, i problemi nascono dalla crisi della RAM e dei supporti dati, nata dalla fame di questi componenti hardware dei data center delle IA generative. Insomma, senza troppo stupore, Valve ha gli stessi problemi del resto dell'industria dei videogiochi e della tecnologia in generale.

I soliti problemi

"Steam Deck OLED potrebbe essere temporaneamente esaurito in alcune regioni a causa della carenza di memoria e di supporti dati", ammette ora Valve sulla pagina del negozio di Steam Deck, confermando che la scarsità della console portatile è dovuta allo stesso fenomeno che ha causato il ritardo nel lancio della nuova Steam Machine, fatto impennare i prezzi di RAM e SSD e che minaccia di far fallire molti produttori di elettronica.

Persino colossi come Sony e Nintendo ne stanno risentendo pesantemente: Sony starebbe valutando di rinviare la sua console next-gen fino addirittura al 2029, mentre Nintendo starebbe considerando un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2.

Steam Machine, Frame e Controller: un aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi Steam Machine, Frame e Controller: un aggiornamento da Valve su date di uscita e prezzi

Sebbene Steam Machine sia ancora prevista in uscita nella prima metà del 2026, Valve sperava di poter annunciare prezzo e data di lancio quanto prima. "Ma le carenze di memoria e supporti dati di cui probabilmente avete sentito parlare da tutto il settore sono peggiorate repentinamente", ha scritto Valve la scorsa settimana. "La disponibilità limitata e l'aumento dei prezzi di questi componenti critici ci costringono a rivedere il nostro calendario di spedizione e i prezzi (in particolare per Steam Machine e Steam Frame)."

#Steam
