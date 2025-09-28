Capcom spiega perché Pragmata ha richiesto così tanti anni: difende l'annuncio anticipato

Il gioco era stato annunciato nel 2020, ricordiamo, con uscita prevista per il 2022. I ritardi non sono poi così strani nel mondo videoludico, ma quattro anni non è poco. Cosa è successo dietro le quinte? Capcom ha parlato con TheGamer e ci ha dato un'idea.

Pragmata arriverà nel 2026 e questa volta pare tutto vero e certo: Capcom non dovrebbe rimandare per l'ennesima volta questo gioco sci-fi e i giocatori dovrebbero entro un anno o poco più poter vestire i panni della coppia Diana e Hugh mentre combattono e hackerano nemici robotici.

Perché Pragmata ha richiesto così tanti anni per essere sviluppato

Cho Yonghee, Game Director di Pragmata presso Capcom, ha spiegato che il cuore del design del videogioco non è cambiato nel corso del tempo, ma il sistema di hacking in tempo reale si è dimostrato complesso da realizzare e da implementare in modo adeguato.

Yonghee afferma che questa è stata "la grande ragione per il ritardo. Abbiamo dovuto provare e sbagliare e andare avanti e indietro per vedere cosa funzionava al meglio". Il produttore Naoto Oyama ha aggiunto che "avere due meccaniche, l'hacking di Diana e le sparatore di Hugh, è stato uno dei motivi per cui abbiamo investito più tempo nel gioco. Ci siamo presi il nostro tempo per bilanciare il tutto".

In breve, Pragmata è stato un gioco difficile da sviluppare e Capcom voleva avere la certezza che funzionasse. Certo, avrebbero potuto evitare di annunciarlo così presto, potreste dire, ma secondo Yonghee svelare il gioco così presto è servito a motivare il team e Pragmata non sarebbe lo stesso se non avessero condiviso tale trailer.

Ricordiamo che abbiamo provato Pragmata.