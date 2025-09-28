Capcom spiega perché Pragmata ha richiesto così tanti anni: difende l'annuncio anticipato

Pragmata arriverà nel 2026 e questa volta pare tutto vero e certo: Capcom non dovrebbe rimandare per l'ennesima volta questo gioco sci-fi e i giocatori dovrebbero entro un anno o poco più poter vestire i panni della coppia Diana e Hugh mentre combattono e hackerano nemici robotici.
Il gioco era stato annunciato nel 2020, ricordiamo, con uscita prevista per il 2022. I ritardi non sono poi così strani nel mondo videoludico, ma quattro anni non è poco. Cosa è successo dietro le quinte? Capcom ha parlato con TheGamer e ci ha dato un'idea.
Perché Pragmata ha richiesto così tanti anni per essere sviluppato
Cho Yonghee, Game Director di Pragmata presso Capcom, ha spiegato che il cuore del design del videogioco non è cambiato nel corso del tempo, ma il sistema di hacking in tempo reale si è dimostrato complesso da realizzare e da implementare in modo adeguato.
Yonghee afferma che questa è stata "la grande ragione per il ritardo. Abbiamo dovuto provare e sbagliare e andare avanti e indietro per vedere cosa funzionava al meglio". Il produttore Naoto Oyama ha aggiunto che "avere due meccaniche, l'hacking di Diana e le sparatore di Hugh, è stato uno dei motivi per cui abbiamo investito più tempo nel gioco. Ci siamo presi il nostro tempo per bilanciare il tutto".
In breve, Pragmata è stato un gioco difficile da sviluppare e Capcom voleva avere la certezza che funzionasse. Certo, avrebbero potuto evitare di annunciarlo così presto, potreste dire, ma secondo Yonghee svelare il gioco così presto è servito a motivare il team e Pragmata non sarebbe lo stesso se non avessero condiviso tale trailer.
Ricordiamo che abbiamo provato Pragmata.