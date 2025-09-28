Hyrule Warriors: L'era dell'esilio mostra 10 minuti di gameplay senza interruzioni per la prima volta

Ad oggi, però, non abbiamo avuto modo di vedere per bene un video di gameplay senza montaggi cinematografici . Ora, però, possiamo grazie a un video proveniente dal Tokyo Game Show 2025.

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio ci permetterà di tornarne nel mondo di Breath of the Wild e Tears of the Kingom, con un prequel che svelerà cosa è successo a Zelda nel passato. Potremo vestire i panni della Principessa così come di tanti altri personaggi di quel periodo storico.

Il video gameplay di Hyrule Warriors L'era dell'esilio

Il filmato, che trovate qui sotto e propone 10 minuti di gameplay senza interruzioni, è ovviamente in lingua giapponese provenendo da una conferenza che ha luogo a Tokyo, ma in linea di massima non è un problema visto che quel che ci interessa è poter vedere il gameplay e avere una idea di cosa possiamo aspettarci da alcuni dei personaggi di Hyrule Warriors: L'era dell'esilio.

Precisamente, possiamo vedere le mosse di combattimenti di Zelda, Mineru e anche di Rauru (che ricordiamo è il Re di Hyrule) mentre fanno a pezzi i nemici ed esplorano il mondo di gioco. Il video è dedicato a un'area sotterranea, già vista in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che impone la propria oscurità sui giocatori.

Cosa ne pensate del loop di gameplay? Ricordiamo infine che la data di uscita di Hyrule Warriors L'era dell'esilio è stata annunciata.