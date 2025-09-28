L'upgrade di Little Nightmares alla Enhanced Edition non è gratis su Nintendo Switch 2, solo su PC, PS5 e Xbox

Little Nightmares Enhanced Edition è una versione potenziata del primo gioco della serie horror in miniatura di Bandai Namco e arriverà il 10 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2.

Oltre a essere disponibile per chi fa la prenotazione digitale di Little Nightmares 3 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, permette di fare l'upgrade gratuito se possedete il gioco originale... tranne che nel caso di Nintendo Switch.