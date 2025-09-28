L'upgrade di Little Nightmares alla Enhanced Edition non è gratis su Nintendo Switch 2, solo su PC, PS5 e Xbox

Little Nightmares Enhanced Edition è una versione potenziata del primo gioco della serie horror in miniatura di Bandai Namco e arriverà il 10 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2.
Oltre a essere disponibile per chi fa la prenotazione digitale di Little Nightmares 3 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, permette di fare l'upgrade gratuito se possedete il gioco originale... tranne che nel caso di Nintendo Switch.
I dettagli sull'upgrade di Little Nightmares Enhanced Edition
Se possedete Little Nightmares in versione Nintendo Switch, non riceverete la versione Little Nightmares Enhanced Edition gratuitamente su Nintendo Switch 2. Il motivo, secondo la FAQ ufficiale del videogioco, sono dei "limiti tecnologici" che impediscono di gestire questo upgrade sulle piattaforme di Nintendo.
Questo non accade su PlayStation e Xbox. Se possedete la versione PS4, riceverete la versione PS5, mentre se avete una versione Xbox One, potrete giocare a Little Nightmares Enhanced Edition su Xbox Series X | S senza pagare alcunché.
I giocatori di Nintendo Switch 2, invece, dovranno ricomprare il gioco in versione Enhanced Edition: la FAQ ricorda anche che Little Nightmares Enhanced Edition non esiste in versione Nintendo Switch. Non viene inoltre spiegato qual è il limite tecnico che impedisce questo upgrade, sappiamo solo che i giocatori di Nintendo sono stati lasciati indietro.
Ricordiamo infine che Little Nightmares III per PC è disponibile in preordine su Instant Gaming al 25%.