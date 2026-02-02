PS5 si prende metà Top 10 dei giochi più attesi in Giappone dai lettori di Famitsu

Famitsu ha pubblicato la sua solita classifica dei videogiochi più attesi dai suoi lettori , precisamente per quanto riguarda i voti raccolti tra il 14 e il 20 gennaio.

I giochi più desiderati dai giocatori giapponesi

Ecco la Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[PS5] Pragmata - 488 voti

[NS2] Pokémon Pokopia - 472 voti

[PS5] Resident Evil Requiem - 445 voti

[NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 429 voti

[NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 355 voti

[PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 302 voti

[PS5] Persona 4 Revival - 270 voti

[NS2] Mario Tennis Fever - 233 voti

[NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 212 voti

[PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180 voti

[NS2] Splatoon Raiders - 175 voti

[NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 170 voti

[PS5] Nioh 3 - 159 voti

[NSW] Rhythm Heaven Groove - 156 voti

[PS5] Onimusha: Way of the Sword - 154 voti

[NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 127 voti

[NS2] Monster Hunter Stories 3 - 117 voti

[PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 95 voti

[NS2] Akiba Lost - 93 voti

[NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 92 voti

[PS5] Grand Theft Auto 6 - 90 voti

[NS2] Resident Evil Requiem - 88 voti

[NSW] Akiba Lost - 85 voti

[NSW] Genshin Impact - 80 voti

[NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 76 voti

[NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 74 voti

[NS2] Honogurashi no Niwa - 66 voti

[NSW] Tales of Berseria Remastered - 61 voti

[NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 60 voti

[NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 56 voti

Su 30 posizioni, nove sono occupate da PS5, con però cinque all'interno della Top 10. Il resto della classifica si divide tra titoli di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Come spesso accade, poiché Famitsu divide i voti per i giochi in base alle varie piattaforme, in prima posizione troviamo Pragmata, ma il gioco che ha ricevuto più voti in totale è sempre Dragon Quest 7 Reimagined. DQ è una delle saghe più amate in Giappone e a ogni nuovo capitolo (remake e remaster compresi) riceve sempre voti record.

Infine, ecco i 100 giochi più venduti in Giappone nel 2025 e la classifica delle console.