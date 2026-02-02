PS5 si prende metà Top 10 dei giochi più attesi in Giappone dai lettori di Famitsu

Famitsu ha pubblicato la sua solita classifica dei videogiochi più attesi dai suoi lettori, precisamente per quanto riguarda i voti raccolti tra il 14 e il 20 gennaio.
Questa Top 30 ci permette di farci un'idea di quali sono i gusti degli utenti giapponesi.
I giochi più desiderati dai giocatori giapponesi
Ecco la Top 30 dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:
- [PS5] Pragmata - 488 voti
- [NS2] Pokémon Pokopia - 472 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 445 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 429 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 355 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 302 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 270 voti
- [NS2] Mario Tennis Fever - 233 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Una vita da sogno - 212 voti
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 180 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 175 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 170 voti
- [PS5] Nioh 3 - 159 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 156 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 154 voti
- [NS2] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 127 voti
- [NS2] Monster Hunter Stories 3 - 117 voti
- [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter - 95 voti
- [NS2] Akiba Lost - 93 voti
- [NSW] Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore - 92 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 90 voti
- [NS2] Resident Evil Requiem - 88 voti
- [NSW] Akiba Lost - 85 voti
- [NSW] Genshin Impact - 80 voti
- [NS2] Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered - 76 voti
- [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 74 voti
- [NS2] Honogurashi no Niwa - 66 voti
- [NSW] Tales of Berseria Remastered - 61 voti
- [NSW] Mega Man Star Force Legacy Collection - 60 voti
- [NS2] Yoshi and the Mysterious Book - 56 voti
Su 30 posizioni, nove sono occupate da PS5, con però cinque all'interno della Top 10. Il resto della classifica si divide tra titoli di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Come spesso accade, poiché Famitsu divide i voti per i giochi in base alle varie piattaforme, in prima posizione troviamo Pragmata, ma il gioco che ha ricevuto più voti in totale è sempre Dragon Quest 7 Reimagined. DQ è una delle saghe più amate in Giappone e a ogni nuovo capitolo (remake e remaster compresi) riceve sempre voti record.
Infine, ecco i 100 giochi più venduti in Giappone nel 2025 e la classifica delle console.