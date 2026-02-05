Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition è reale: gratis per chi lo possiede su Switch 1

Al Nintendo Direct: Partner Showcase è stato mostrato Hollow Knight per Nintendo Switch 2, con grafica e frame rate migliorati.
La data di uscita è oggi, 5 febbraio 2026. Chi possiede il gioco in versione Nintendo Switch può ottenere la versione Nintendo Switch 2 senza costi aggiuntivi.
Il trailer di Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight per Nintendo Switch 2 proporrà gli stessi contenuti di gioco dell'opera originale, con i DLC compresi nel prezzo. Ci permetterà di rivivere le avventure del Cavaliere, che esplora una città sotterranea popolata da insetti.
Si tratta, come saprete, di un metroidvania d'azione nel quale combattere, raccogliere potenziamenti ed esplorare superando sezioni sempre più complesse. Su Nintendo Switch 2 è già disponibile il seguito, Silksong, ma i due titoli sono sufficientemente separati e diversi da essere goduti indipendentemente.
Ricordiamo infine che Hollow Knight: Silksong riceverà un'espansione gratuita.