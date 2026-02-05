Shadow Tactics: Blades of the Shogun arriva su Nintendo Switch 2

Daedalic Entertainment e Mimimi Games hanno annunciato che Shadow Tactics: Blades of the Shogun arriverà su Nintendo Switch 2 il prossimo 18 marzo, in contemporanea con l'espansione stand alone Aiko's Choice: i due prodotti potranno essere acquistati singolarmente o in un unico pacchetto.
Blades of the Shogun supporterà naturalmente la modalità mouse su Nintendo Switch 2, ma anche una serie di ottimizzazioni tecniche che andranno a ridurre i tempi di caricamento, migliorare le prestazioni e consegnarci un'esperienza a 4K e 30 fps in docked, 1080p e 30 fps in portabilità.
Ambientato nel Giappone del periodo Edo, il gioco ci metterà al comando di un gruppo di specialisti letali, ognuno dotato di abilità uniche: dal ninja Hayato al samurai Mugen, passando per la cecchina Takuma, la giovane Yuki e la maestra del travestimento Aiko.
Il nostro successo nella campagna dipenderà dalla capacità di combinare al meglio i loro talenti, visto che in ogni missione dovremo affrontare un complesso sandbox fatto di pattuglie, tempismo e percezioni, in cui la pianificazione conta più dei riflessi.
Dieci anni e non sentirli
Sono passati quasi dieci anni dal lancio di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ma il titolo sviluppato da Mimimi Games è dotato di un impianto ancora solido e attuale, che viene peraltro aggiornato nell'espansione Aiko's Choice.
Insomma, il debutto su Nintendo Switch 2 di questi due prodotti verrà senz'altro accolto con entusiasmo dagli appassionati di strategia e delle esperienze in stile Commandos: ancora oggi è difficile trovarne di migliori.