Goat Simulator 3 è stato annunciato per Nintendo Switch 2 con trailer e data di uscita

La data potrebbe far pensare a uno scherzo da Pesce d'Aprile, ma lo studio ha già dimostrato in passato di prendere sorprendentemente sul serio questa ricorrenza. In ogni caso, la data è confermata anche dalla pagina eShop , dove il gioco è già disponibile al preacquisto al prezzo di 29,99 euro.

Un parco giochi per capre

Pubblicato originariamente nel 2022, il gioco porta i giocatori nell'isola sandbox di San Angora, invitandoli a scatenare il caos impersonando Pilgor, una capra dotata di poteri improbabili, fisica imprevedibile e una naturale inclinazione alla distruzione. L'obiettivo? Non c'è un vero obiettivo: come i precedenti capitoli, Goat Simulator 3 è un parco giochi aperto dove sperimentare, esplorare e provocare disastri sempre più assurdi.

Il titolo amplia la formula originale con una mappa più grande, missioni strampalate, segreti nascosti e un sistema di personalizzazione che permette di equipaggiare la capra con oggetti improbabili, abilità speciali e costumi fuori da ogni logica. La fisica volutamente esagerata resta il cuore dell'esperienza: ogni salto, collisione o interazione può trasformarsi in una gag slapstick o in un incidente spettacolare. Tra le novità più riuscite c'è il multiplayer fino a quattro giocatori, sia cooperativo sia competitivo, che moltiplica il caos con minigiochi, sfide e attività condivise.