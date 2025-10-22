Goat Simulator 3 annuncia il nuovo DLC post-apocalittico Baadlands: Furry Road con data di uscita e trailer

Goat Simulator 3 si appresta ad espandersi con l'arrivo del DLC Baadlands: Furry Road, annunciato con un trailer che comunica anche la data di uscita di questi nuovi contenuti, destinati ad ampliare le potenzialità distruttive delle capre con citazioni assortite da Mad Max a Fallout.
L'espansione sarà disponibile dal 19 novembre, e porterà con sé una nuova ambientazione in stile post-apocalittico, che si presenta come una sorta di parodia di Mad Max ma con vari riferimenti anche ad altre produzioni su uno stile simile.
Il mondo è finito e San Angora è precipitata nel caos nell'ultima espansione in arrivo su Goat Simulator 3, con Baadlands: Furry Road che condurrà i giocatori in un'avventura apocalittica attraverso le terre desolate del futuro.
La post-apocalisse caprina
"San Angora si è trasformata in un vasto deserto per ragioni sconosciute ed è ora piena di rovine ricoperte di sabbia di luoghi familiari", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Coffee Stan.
In Baadlands ci troviamo a interpretare Baallistic Pilgor, l'antieroe e sopravvissuto all'apocalisse, per completare missioni ad alto tasso di distruzioni, tanto per cambiare, oltre a cercare equipaggiamenti per capre e goderci una miriade di parodie post-apocalittiche.
Il nuovo trailer visibile qui sopra mostra alcuni elementi di questa espansione, con un assaggio dei possibili incontri che si possono fare nelle Baadlands, tra predoni, mutanti e vermi della sabbia giganti.
I giocatori avranno anche accesso a una moto personalizzabile per attraversare il paesaggio sabbioso con stile, seminando panico e distruzione.
Qualche mese fa abbiamo visto che Coffee Stain si è separata da Embracer, tornando indipendente e dando il via a un nuovo percorso per l'etichetta.