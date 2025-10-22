Goat Simulator 3 annuncia il nuovo DLC post-apocalittico Baadlands: Furry Road con data di uscita e trailer

Goat Simulator 3 si appresta ad espandersi con l'arrivo del DLC Baadlands: Furry Road, annunciato con un trailer che comunica anche la data di uscita di questi nuovi contenuti, destinati ad ampliare le potenzialità distruttive delle capre con citazioni assortite da Mad Max a Fallout.

L'espansione sarà disponibile dal 19 novembre, e porterà con sé una nuova ambientazione in stile post-apocalittico, che si presenta come una sorta di parodia di Mad Max ma con vari riferimenti anche ad altre produzioni su uno stile simile.

Il mondo è finito e San Angora è precipitata nel caos nell'ultima espansione in arrivo su Goat Simulator 3, con Baadlands: Furry Road che condurrà i giocatori in un'avventura apocalittica attraverso le terre desolate del futuro.