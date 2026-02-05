0

Il nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties presenta i contenuti del remake

SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties che presenta i contenuti del remake, in particolare l'inedita espansione con protagonista Yoshitaka Mine.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/02/2026
SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un trailer che presenta i contenuti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, l'atteso remake del terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu che vedrà la presenza di un'espansione inedita, Dark Ties appunto, in cui potremo vestire i panni di Yoshitaka Mine.

È proprio su questo dualismo che si concentra il video, sottolineando i valori narrativi dell'avventura di base e la novità rappresentata dal pacchetto aggiuntivo, in cui avremo modo di di conoscere meglio un personaggio tutt'altro che alla mano: non a caso si tratta del villain di Yakuza 3.

La cosa interessante è che entrambe le campagne risulteranno arricchite da modalità extra di grande sostanza: da una parte le risse fra gang di motociclisti di Ragazzaccio Drago e i simpatici minigiochi relativi alla gestione dell'orfanotrofio Morning Glory, dall'altra Kanda Damage Control e Hell's Arena.

Il rifacimento non si limiterà dunque a ridisegnare completamente la grafica originale e a migliorare in maniera significativa il gameplay, introducendo anche nuovi stili di combattimento, ma punterà anche a espandere l'esperienza e aumentarne la durata complessiva.

Un remake davvero necessario

Se ricordate la nostra recensione della remaster di Yakuza 3, saprete che anche questo capitolo, esattamente come i primi due, necessitava decisamente di un'opera di rifacimento piuttosto che di un semplice boost di risoluzione e frame rate.

Ebbene, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties esaudisce finalmente questo desiderio, consegnandoci la miglior versione possibile di un'avventura che meritava un rilancio del genere, in attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro.

