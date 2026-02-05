Il nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties presenta i contenuti del remake

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un trailer che presenta i contenuti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, l'atteso remake del terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu che vedrà la presenza di un'espansione inedita, Dark Ties appunto, in cui potremo vestire i panni di Yoshitaka Mine.

È proprio su questo dualismo che si concentra il video, sottolineando i valori narrativi dell'avventura di base e la novità rappresentata dal pacchetto aggiuntivo, in cui avremo modo di di conoscere meglio un personaggio tutt'altro che alla mano: non a caso si tratta del villain di Yakuza 3.

La cosa interessante è che entrambe le campagne risulteranno arricchite da modalità extra di grande sostanza: da una parte le risse fra gang di motociclisti di Ragazzaccio Drago e i simpatici minigiochi relativi alla gestione dell'orfanotrofio Morning Glory, dall'altra Kanda Damage Control e Hell's Arena.

Il rifacimento non si limiterà dunque a ridisegnare completamente la grafica originale e a migliorare in maniera significativa il gameplay, introducendo anche nuovi stili di combattimento, ma punterà anche a espandere l'esperienza e aumentarne la durata complessiva.