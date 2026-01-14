Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con altri giochi Switch 1, inclusi i remake di Pokémon Diamante e Perla

Continua l'impegno da parte di Nintendo per rendere quanti più giochi Switch 1 pienamente fruibili su Switch 2. L'ultimo aggiornamento di sistema, pubblicato ieri, ha infatti risolto ulteriori problemi di compatibilità con alcuni titoli.
La lista dei giochi interessati dall'update 21.2.0 non è ampia, ma comprende due nomi di peso: Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. In passato alcuni utenti avevano segnalato crash improvvisi, problemi che, secondo la pagina ufficiale di Nintendo dedicata alla retrocompatibilità, dovrebbero ora essere stati completamente risolti.
Altri problemi risolti e segnalati
Oltre alla coppia di remake, Nintendo afferma di aver risolto dei problemi non meglio precisati per Cats on Duty, un mix tra tower defense, strategia in tempo reale e gattini armati fino ai denti, dal titolo che ricorda una certa serie sparatutto di enorme successo.
Inoltre, Nintendo afferma di aver individuato alcuni problemi legati all'audio in Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Come già accaduto in passato, la segnalazione potrebbe anticipare un fix in uno dei prossimi aggiornamenti di sistema di Nintendo Switch 2.