Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con altri giochi Switch 1, inclusi i remake di Pokémon Diamante e Perla

Continua l'impegno da parte di Nintendo per rendere quanti più giochi Switch 1 pienamente fruibili su Switch 2. L'ultimo aggiornamento di sistema, pubblicato ieri, ha infatti risolto ulteriori problemi di compatibilità con alcuni titoli.

La lista dei giochi interessati dall'update 21.2.0 non è ampia, ma comprende due nomi di peso: Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. In passato alcuni utenti avevano segnalato crash improvvisi, problemi che, secondo la pagina ufficiale di Nintendo dedicata alla retrocompatibilità, dovrebbero ora essere stati completamente risolti.