Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall'ESRB, la data di uscita è vicina?

L'ESRB ha inserito nel proprio database Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, un dettaglio che potrebbe anticipare un annuncio imminente da parte di Ubisoft, se non addirittura confermare le voci che parlano di un lancio entro questa stessa settimana.
Il gioco ha ricevuto una classificazione T (Teen, ovvero adatto dai 13 anni in sù), con riferimenti a sangue, nudità parziale, temi sessuali e violenza, seppur in forme non particolarmente esplicite. La descrizione dell'ente rispecchia fedelmente quella del titolo originale: "un gioco d'azione e avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di un principe persiano impegnato in una missione per spezzare una maledizione".
Un dettaglio curioso riguarda la menzione di "una sequenza a scorrimento laterale in 2D (ossia la versione originale di Prince of Persia)", che lascia intendere che, come nell'originale, sarà presente un easter egg che permette di giocare al primissimo gioco della serie del 1989.
Debutto su PC e console già questa settimana?
La classificazione ESRB di solito arriva non troppo distante dalla pubblicazione di un gioco, per quanto non sia una regola fissa. Nel caso di Le Sabbie del Tempo Remake, però, gli indizi che puntano a un lancio imminente iniziano a essere numerosi.
Ubisoft ha ribadito ufficialmente che il titolo uscirà entro il 31 marzo 2026, data di chiusura dell'anno fiscale, mentre le fonti dell'insider Tom Henderson indicano il 16 gennaio come giorno di pubblicazione, ovvero tra pochi giorni. A rafforzare i sospetti, proprio ieri Ubisoft ha aggiornato il sito ufficiale del gioco, un gesto che suggerisce l'arrivo di novità di rilievo. Insomma, se "tre indizi fanno una prova", potremmo essere davvero a un passo dall'annuncio ufficiale.