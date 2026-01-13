Ubisoft sta aggiornando i siti di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e del remake di Black Flag

Ubisoft sta aggiornando i siti web di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e del remake di Assassin's Creed IV: Black Flag . Gli aggiornamenti riguardano tutti i siti regionali dei due giochi. Purtroppo non ci sono annunci in merito, ma il movimento dietro le quinte fa capire che qualcosa si sta muovendo, anche se non ci è dato di sapere cosa.

Due progetti attesi

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag, che a quanto pare dovrebbe chiamarsi Assassin's Creed Black Flag Resynced, stando al nome del dominio, che conferma la recente classificazione del PEGI, sono due progetti molto chiacchierati.

Del primo è noto lo sviluppo da anni. Ubisoft lo annunciò nel 2020, ma quanto mostrato non convinse davvero nessuno. Date le accese critiche, pare che il progetto sia stato completamente azzerato. Secondo alcune voci, il 2026 dovrebbe essere l'anno giusto per vederlo tornare, anche se non c'è alcuna certezza in merito.

Anche di Assassin's Creed Black Flag Resynced si parla ormai da anni. È noto, infatti, lo sviluppo del progetto, anche se mai confermato in via ufficiale. Comunque sia, le voci in merito a entrambi i giochi sono così tante e diffuse, che non è chiaro come saranno pubblicati, quando e quali contenuti avranno. Staremo a vedere quando Ubisoft li presenterà.