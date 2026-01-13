Disponibile la Beta 2 di iOS 26.3 e iPadOS 26.3: vediamo le principali novità

La seconda beta di iOS 26.3 e iPadOS 26.3 per sviluppatori è disponibile dopo un mese dalla prima beta. Ecco un pratico riepilogo dei principali cambiamenti.

La Beta 2 di iOS 26.3 e iPadOS 26.3 è ufficialmente disponibile per gli sviluppatori. La prima beta, lo ricordiamo, è stata distribuita un mese fa. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di rinfrescarvi la memoria con un riepilogo che include sia le novità della seconda beta, sia i principali cambiamenti introdotti fino ad ora con iOS 26.3. Vediamo quindi tutti i dettagli al riguardo.

Le novità della beta Per ora le beta di iOS 26.3 non introducono novità particolarmente sostanziali. Prima di tutto, è disponibile un nuovo strumento che consente di semplificare il passaggio da iPhone ad Android: basterà posizionare i due dispositivi vicini tra loro per trasferire foto, messaggi, note, app o addirittura il proprio numero di telefono in modalità wireless. Nella seconda beta di iOS 26.3 questo strumento risulta disponibile nelle Impostazioni > Generali > Trasferisci o ripristina iPhone > Trasferisci su Android. La funzione sarà disponibile in tutto il mondo e senza restrizioni. Lo strumento per trasferire i dati (Fonte: MacRumors) L'Europa, invece, accoglierà una funzione di inoltro delle notifiche su accessori di terze parti come auricolari e smartwatch. Apple è stata obbligata ad apportare le modifiche in modo da conformarsi al Digital Markets Act. La funzione di inoltro notifiche Ciò significa che potrete ricevere le notifiche da iPhone a smartwatch di terze parti, senza limitazioni. Sappiate, però, che è possibile associare un solo dispositivo alla volta.