Disponibile la Beta 2 di iOS 26.3 e iPadOS 26.3: vediamo le principali novità

La Beta 2 di iOS 26.3 e iPadOS 26.3 è ufficialmente disponibile per gli sviluppatori. La prima beta, lo ricordiamo, è stata distribuita un mese fa. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di rinfrescarvi la memoria con un riepilogo che include sia le novità della seconda beta, sia i principali cambiamenti introdotti fino ad ora con iOS 26.3. Vediamo quindi tutti i dettagli al riguardo.
Le novità della beta
Per ora le beta di iOS 26.3 non introducono novità particolarmente sostanziali. Prima di tutto, è disponibile un nuovo strumento che consente di semplificare il passaggio da iPhone ad Android: basterà posizionare i due dispositivi vicini tra loro per trasferire foto, messaggi, note, app o addirittura il proprio numero di telefono in modalità wireless. Nella seconda beta di iOS 26.3 questo strumento risulta disponibile nelle Impostazioni > Generali > Trasferisci o ripristina iPhone > Trasferisci su Android. La funzione sarà disponibile in tutto il mondo e senza restrizioni.
L'Europa, invece, accoglierà una funzione di inoltro delle notifiche su accessori di terze parti come auricolari e smartwatch. Apple è stata obbligata ad apportare le modifiche in modo da conformarsi al Digital Markets Act.
Ciò significa che potrete ricevere le notifiche da iPhone a smartwatch di terze parti, senza limitazioni. Sappiate, però, che è possibile associare un solo dispositivo alla volta.
Altri cambiamenti
Altre piccole novità, decisamente poco rilevanti, riguardano gli sfondi meteo, che stavolta presentano una sezione dedicata con tre opzioni predefinite tra cui scegliere. Basterà toccare e tenere premuto sulla schermata di blocco, poi toccare il segno più nell'angolo in basso a destra. Per ora non sono presenti novità particolarmente rilevanti, quindi bisognerà attendere ancora un po'. Se notate cambiamenti che non abbiamo segnalato, vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti (o, in alternativa, scrivendoci direttamente).
Nel frattempo, Apple sta continuando a testare gli aggiornamenti di sicurezza in background, mirati a proteggere Safari, WebKit e librerie di sistema tra un update software e l'altro. Tuttavia, non tutti riescono ancora ad apprezzare iOS 26: secondo le ultime statistiche, solo il 15% degli iPhone ha installato il nuovo sistema operativo, mentre gli altri utenti continuano a preferire iOS 18.