Un leak svela i titoli PS Plus Extra e Premium di gennaio 2026

Il 14 gennaio Sony svelerà i giochi di PS Plus Extra e Premium che gli abbonati potranno iniziare a utilizzare a partire dal 20 gennaio 2026.

Se però non potete resistere e volete già scoprire parte della lista dei titoli in arrivo, potete farlo grazie al nuovo leak di billbil-kun, un noto leaker. Sebbene l'informazione vada presa come un rumor e nulla più, sono anni che questa fonte svela con massima precisione videogiochi degli abbonamenti e vari annunci in arrivo, quindi supponiamo che anche a questo giro sia credibile.