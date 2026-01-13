0

Un leak svela i titoli PS Plus Extra e Premium di gennaio 2026

PS Plus Extra e Premium riceveranno nuovi giochi a gennaio 2026: l'annuncio è dietro l'angolo ma il noto leaker billbil-kun

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/01/2026
Il logo di PS Plus

Il 14 gennaio Sony svelerà i giochi di PS Plus Extra e Premium che gli abbonati potranno iniziare a utilizzare a partire dal 20 gennaio 2026.

Se però non potete resistere e volete già scoprire parte della lista dei titoli in arrivo, potete farlo grazie al nuovo leak di billbil-kun, un noto leaker. Sebbene l'informazione vada presa come un rumor e nulla più, sono anni che questa fonte svela con massima precisione videogiochi degli abbonamenti e vari annunci in arrivo, quindi supponiamo che anche a questo giro sia credibile.

I giochi di PS Plus Extra e Premium secondo il leak

Ecco alcuni dei titoli in arrivo nel livello PS Plus Extra (il secondo su tre):

  • Resident Evil Village (PS5 | PS4)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)
  • Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)
  • A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)
  • The Exit 8 (PS5 | PS4)
  • art of rally (PS5 | PS4)

Invece, gli abbonati al livello massimo (PlayStation Plus Premium) potranno godere di Ridge Racer per la prima PlayStation. Pare però, sempre secondo quanto detto da billbil-kun, che non sarà la versione Arcade Archives 2 pubblicata nel giugno 2025 e non avrà quindi le funzionalità aggiuntive di tale edizione.

Come detto, per ora sono solo rumor, ma domani avremo una conferma ufficiale da parte di Sony. Per il momento quindi diteci, cosa ne pensate di questi titoli? Vi interessano?

Vi lasciamo in conclusione al nostro approfondimento su PlayStation Plus nel 2025: è stato un buon anno?

#PlayStation Plus
