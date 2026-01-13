Nintendo, Year in Review: scoprite le vostre statistiche del 2025 con Switch 1 e 2

Nintendo ha lanciato la pagina dello Year in Review, che passa in rassegna le vostre statistiche con i giochi di Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, rivelando in che modo avete trascorso gli ultimi dodici mesi.

Per dare un'occhiata alle informazioni che vi riguardano, non dovete fare altro che visitare questa pagina ed effettuare l'accesso con i vostri dati: a quel punto il sito caricherà le statistiche relative al 2025, mostrandovi cosa avete fatto nel corso dell'anno.

Dopo l'immancabile messaggio di benvenuto, la pagina vi rivelerà quanti titoli avete giocato lo scorso anno e per quante ore, selezionando quindi i tre giochi con cui avete passato la maggior parte del tempo e il vostro genere preferito.

Sempre a proposito di generi, il sito vi fornirà delle percentuali di gradimento sulla base della vostra esperienza nel 2025 e produrrà un grafico con il numero di ore giocate per ogni singolo mese, nonché delle schede con tanto di artwork.