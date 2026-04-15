Il prossimo God of War avrebbe Faye come protagonista e potrebbe esplorare varie mitologie

Le notizie che derivano dal report sono comunque piuttosto strane, e gli autori tengono a specificare che il mondo dello sviluppo al momento è "volubile", mettendo dunque le mani avanti in maniera piuttosto sospetta, sostenendo che "le cose possono sempre cambiare".

In base a quanto riferito, sembra he la moglie di Kratos, Faye, sia destinata ad essere protagonista di questo presunto nuovo God of War ( come era già emerso in precedenza ), che secondo alcuni potrebbe essere presentato già durante questo mese , e anche Tyr dovrebbe essere presente come elemento di spicco all'interno del cast, con il gioco che dovrebbe risultare più orientato all'azione anche rispetto ai capitoli recenti.

In attesa di notizie concrete, continuano a emergere voci di corridoio sul presunto nuovo God of War che potrebbe essere annunciato a breve, in questo caso con un report pubblicato da MP1ST in cui si menziona la possibilità che Faye sia la protagonista del gioco, e che questo potrebbe andare ad esplorare diverse mitologie .

Un melting pot di mitologie?

Il prossimo God of War potrebbe dunque essere una sorta di spin-off, anche se se ne parla come del nuovo capitolo ufficiale, ma slegato dalla saga nordica per andare ad abbracciare ambientazioni diverse, e a quanto pare con personaggi differenti, riprendendo elementi dalle mitologie asiatiche e non solo.

Oltre a Faye come protagonista, ci sarebbe dunque anche il ritorno di Tyr, ma ci sarebbero anche altri personaggi tra cui un compagno di viaggio in forma di "cubo gelatinoso" e anche Merlino in forma di spada parlante, cosa che rende tutto qualcosa di simile a una sorta di pesce d'aprile, ma tant'è.

Cosa forse più interessante e magari anche verosimile, invece, è il fatto che il nuovo capitolo potrebbe esplorare diverse mitologie, riprendendo elementi da quelle asiatiche e anche da quelle precolombiane, come Maya e altre.

In particolare, si parla di "elementi di mitologie cinesi e giapponesi" che potrebbero far parte dell'ambientazione di questo nuovo capitolo, anche se non è chiaro come elementi diversi possano fondersi in un unico gioco.