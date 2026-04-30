Control Resonant è costruito per essere giocato più volte, anche in modalità New Game Plus

Remedy Entertainment ha riferito alcuni dettagli sulla modalità New Game Plus di Control Resonant, che a quanto pare si presenta molto completa e ragionata perché si tratta di un gioco "costruito per essere giocato più volte".
In base a quanto riferito da Remedy, la modalità New Game Plus, che ovviamente si sbloccherà dopo aver concluso almeno una volta la storia principale, concederà "spazio per sperimentare" ulteriormente le abilità e la progressione del protagonista, considerando che ci sono tante possibilità che probabilmente non vengono approfondite in una partita sola.
L'idea dunque è di concedere ulteriore tempo e spazio per provare cose nuove, sperimentare nuove build e ulteriori abilità speciali, anche perché quasi tutti i progressi vengono trasportati alla nuova partita.
Nuovi contenuti aggiuntivi
La modalità New Game Plus (o "Nuova Partita+") di Control Resonant consente infatti di portarsi dietro tutte le evoluzioni sbloccate nella partita principale, soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento.
Ciò che dovrà essere nuovamente conquistato, in base alle affermazioni di Remedy, sono le possibilità di spostamento migliorate che si ottengono avanzando nella storia, probabilmente per non rompere l'equilibrio nel design delle ambientazioni.
Il sistema degli artefatti, che si pone alla base della progressione di Dylan in Control Resonant, è costruito pensando proprio alla possibilità di tornare più volte nel gioco, visto che nella prima partita è possibile equipaggiare solo tre slot, mentre con il New Game Plus viene attivato anche il quarto, incrementando le possibili combinazioni di abilità passive, di combattimento, sopravvivenza, esplorazione e altro.
Vengono inoltre incrementati i nemici, che subiscono ulteriori mutazioni in questa modalità, ed emergono vari nuovi contenuti aggiuntivi come quest e taglie da cacciare.
Di recente, abbiamo scoperto che Control Resonant sarà doppiato in italiano, con il gioco che si è mostrato in un videodiario dedicato al gameplay.