Control Resonant è costruito per essere giocato più volte, anche in modalità New Game Plus

Remedy Entertainment ha riferito alcuni dettagli sulla modalità New Game Plus di Control Resonant, che a quanto pare si presenta molto completa e ragionata perché si tratta di un gioco "costruito per essere giocato più volte".

In base a quanto riferito da Remedy, la modalità New Game Plus, che ovviamente si sbloccherà dopo aver concluso almeno una volta la storia principale, concederà "spazio per sperimentare" ulteriormente le abilità e la progressione del protagonista, considerando che ci sono tante possibilità che probabilmente non vengono approfondite in una partita sola.

L'idea dunque è di concedere ulteriore tempo e spazio per provare cose nuove, sperimentare nuove build e ulteriori abilità speciali, anche perché quasi tutti i progressi vengono trasportati alla nuova partita.