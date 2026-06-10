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Acquista la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth in offerta su Amazon e ottieni un cashback dedicato

Grazie ad una promozione attiva targata ASUS, è possibile ottenere un cashback sull'acquisto di alcuni prodotti: uno di questi è la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/06/2026
ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller

Grazie ad una promozione attiva targata ASUS, è possibile ottenere un cashback sull'acquisto di alcuni prodotti: uno di questi è la tastiera la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth che viene venduta su Amazon a scontata del 30% per un costo finale d'acquisto di 209,90€.

Per ottenere il rimborso, che nel caso di questo prodotto è di 20€, bisogna seguire alcuni passaggi: prima si registra l'acquisto per richiedere il rimborso, poi, dopo la verifica ASUS, viene fornito un codice referral personale. Acquista la tastiera direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Inoltre, condividendo il codice con amici, è possibile ottenere premi aggiuntivi, che verranno distribuiti al termine del programma. Il periodo della promozione è attivo fino al 12 luglio 2026, mentre la fase di riscatto del cashback sarà disponibile dal fino al 26 luglio 2026.

Ulteriori dettagli su questa tastiera premium

La tastiera da gaming ASUS ROG Azoth è una soluzione compatta in formato 75% pensata per appassionati e utenti avanzati. Integra un sistema gasket mount con tre strati di schiuma fonoassorbente e una copertura superiore in metallo, offrendo una digitazione più stabile e silenziosa.

H732

Supporta connessione tri-mode: Bluetooth per più dispositivi, wireless 2.4 GHz con tecnologia SpeedNova e collegamento USB cablato. Include switch meccanici ROG NX prelubrificati e hot-swappable, keycap PBT doubleshot e stabilizzatori ottimizzati. Si tratta, infine, di una tastiera compatibile anche con Mac.

Per scoprire tutti i dettagli relativi a questa promozione, dai uno sguardo al nostro articolo dedicato.

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