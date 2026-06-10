Acquista la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth in offerta su Amazon e ottieni un cashback dedicato

Per ottenere il rimborso, che nel caso di questo prodotto è di 20€ , bisogna seguire alcuni passaggi: prima si registra l'acquisto per richiedere il rimborso, poi, dopo la verifica ASUS, viene fornito un codice referral personale. Acquista la tastiera direttamente tramite questo link , o accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Inoltre, condividendo il codice con amici, è possibile ottenere premi aggiuntivi, che verranno distribuiti al termine del programma. Il periodo della promozione è attivo fino al 12 luglio 2026 , mentre la fase di riscatto del cashback sarà disponibile dal fino al 26 luglio 2026 .

Grazie ad una promozione attiva targata ASUS, è possibile ottenere un cashback sull'acquisto di alcuni prodotti: uno di questi è la tastiera la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth che viene venduta su Amazon a scontata del 30% per un costo finale d'acquisto di 209,90€ .

Ulteriori dettagli su questa tastiera premium

La tastiera da gaming ASUS ROG Azoth è una soluzione compatta in formato 75% pensata per appassionati e utenti avanzati. Integra un sistema gasket mount con tre strati di schiuma fonoassorbente e una copertura superiore in metallo, offrendo una digitazione più stabile e silenziosa.

Supporta connessione tri-mode: Bluetooth per più dispositivi, wireless 2.4 GHz con tecnologia SpeedNova e collegamento USB cablato. Include switch meccanici ROG NX prelubrificati e hot-swappable, keycap PBT doubleshot e stabilizzatori ottimizzati. Si tratta, infine, di una tastiera compatibile anche con Mac.

Per scoprire tutti i dettagli relativi a questa promozione, dai uno sguardo al nostro articolo dedicato.