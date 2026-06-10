Acquista la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth in offerta su Amazon e ottieni un cashback dedicato

Grazie ad una promozione attiva targata ASUS, è possibile ottenere un cashback sull'acquisto di alcuni prodotti: uno di questi è la tastiera la tastiera da gaming ASUS ROG Azoth che viene venduta su Amazon a scontata del 30% per un costo finale d'acquisto di 209,90€.
Per ottenere il rimborso, che nel caso di questo prodotto è di 20€, bisogna seguire alcuni passaggi: prima si registra l'acquisto per richiedere il rimborso, poi, dopo la verifica ASUS, viene fornito un codice referral personale. Acquista la tastiera direttamente tramite questo link, o accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Inoltre, condividendo il codice con amici, è possibile ottenere premi aggiuntivi, che verranno distribuiti al termine del programma. Il periodo della promozione è attivo fino al 12 luglio 2026, mentre la fase di riscatto del cashback sarà disponibile dal fino al 26 luglio 2026.
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