Intel, AMD e MediaTek aumentano la produzione di CPU ma la domanda IA spinge prezzi e tempi di attesa alle stelle

La crescente domanda legata all'intelligenza artificiale sta mettendo sotto forte pressione il mercato dei processori, con conseguenze evidenti su prezzi e disponibilità. Colossi come Intel, AMD e MediaTek stanno aumentando la produzione di CPU, ma questo non sembra sufficiente a contenere l'aumento dei costi né a risolvere i problemi della supply chain.

Uno dei fattori chiave è l'esplosione delle applicazioni IA, che richiedono enormi quantità di potenza computazionale. Questo ha modificato anche il rapporto tra GPU e CPU nei datacenter, passato da 8:1 a 4:1, con la prospettiva di arrivare a un equilibrio 1:1. Di conseguenza, la richiesta di processori è salita a livelli senza precedenti.