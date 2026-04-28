Intel, AMD e MediaTek aumentano la produzione di CPU ma la domanda IA spinge prezzi e tempi di attesa alle stelle

La crescente domanda legata all'intelligenza artificiale sta mettendo sotto forte pressione il mercato dei processori, con conseguenze evidenti su prezzi e disponibilità. Colossi come Intel, AMD e MediaTek stanno aumentando la produzione di CPU, ma questo non sembra sufficiente a contenere l'aumento dei costi né a risolvere i problemi della supply chain.
Uno dei fattori chiave è l'esplosione delle applicazioni IA, che richiedono enormi quantità di potenza computazionale. Questo ha modificato anche il rapporto tra GPU e CPU nei datacenter, passato da 8:1 a 4:1, con la prospettiva di arrivare a un equilibrio 1:1. Di conseguenza, la richiesta di processori è salita a livelli senza precedenti.
Le strategie di Intel, AMD e MediaTek
In particolare, Intel sta dando priorità alla produzione delle CPU server della linea Xeon, la cui domanda è ai massimi storici. Tuttavia, la capacità produttiva limitata rende difficile soddisfare tutte le richieste, costringendo l'azienda a riallocare risorse e lasciando scoperti altri segmenti, come quello dei PC desktop e notebook.
Questa situazione ha aperto nuove opportunità per AMD, che sta guadagnando quote di mercato e potrebbe arrivare presto al 50% nel settore server.
Parallelamente, MediaTek si prepara a beneficiare della situazione, soprattutto nel mercato dei Chromebook, dove si prevede una crescita delle spedizioni superiore al 40% nel 2026. I tempi di consegna per alcune piattaforme mainstream sono ormai arrivati fino a un anno, segno evidente di una catena di approvvigionamento in difficoltà.
I prezzi di Intel, AMD e MediaTek continuano a salire: non solo lato consumer
I prezzi continuano a salire: le CPU Intel hanno già registrato un aumento del 10% lo scorso anno e un ulteriore 10% nel mese scorso, con ulteriori rincari previsti nei prossimi trimestri. Questo trend non riguarda solo i prodotti di fascia alta, ma si estende anche alle linee consumer.
Nel frattempo, AMD si prepara a lanciare le nuove CPU EPYC Venice basate su architettura Zen 6, mentre anche NVIDIA entra nel mercato con il processore Vera, puntando a ridurre la dipendenza da fornitori esterni per le piattaforme IA.
Nonostante gli sforzi per aumentare la produzione, la domanda resta troppo elevata. Il risultato è un mercato caratterizzato da prezzi in crescita, disponibilità limitata e forte competizione tra i produttori.