World of Tanks: HEAT ha una data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Il gioco debutterà il 26 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, offrendo sin dal lancio il supporto al cross‑play e alla cross‑progression completa tra tutte le piattaforme. La versione PC sarà inoltre compatibile con Steam Deck e con il servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW , ampliando ulteriormente le possibilità di accesso. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Un hero shooter a base di carri armati

World of Tanks: HEAT è un nuovo titolo standalone della serie in stile hero shooter, costruito interamente su un motore proprietario sviluppato da Wargaming per garantire ambienti più immersivi, una resa visiva aggiornata e un gameplay più rapido e reattivo rispetto ai capitoli tradizionali.

Al lancio proporrà quattro modalità PvP e un sistema basato sugli Agenti, ciascuno legato a un ruolo specifico e a una coppia di veicoli pensati per interpretare stili di combattimento diversi. I quindici mezzi disponibili saranno completamente personalizzabili tramite moduli ed equipaggiamenti, mentre le otto mappe copriranno biomi e scenari differenti, progettati per adattarsi a molteplici approcci tattici e alle varie modalità.