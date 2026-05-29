Se sei alla ricerca di una nuova tastiera da gaming dai un'occhiata alla Logitech G PRO TKL in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il costo della tastiera da gaming Logitech G PRO TKL: l'offerta prevede uno sconto attivo del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 75,99€. Acquistala cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Logitech G PRO TKL è una tastiera da gaming progettata specificamente per i giocatori professionisti e per il mondo degli eSport, dove prestazioni, velocità e precisione sono fondamentali. Ogni elemento del dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con atleti competitivi.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
Uno degli aspetti più rilevanti è la presenza degli switch clicky GX Blue di livello professionale, pensati per offrire un feedback tattile e sonoro preciso. Il clic udibile e la resistenza percepibile durante la pressione dei tasti permettono una sensazione di controllo più sicura e consistente, particolarmente utile nelle sessioni di gioco più intense.
Il design TKL (Tenkeyless), cioè privo di tastierino numerico, rende la tastiera compatta e ultraportatile. Questo formato libera spazio sulla scrivania per i movimenti del mouse e facilita il trasporto, rendendola ideale anche per tornei e competizioni in mobilità. La tastiera integra anche il sistema RGB LIGHTSYNC, che consente di personalizzare l'illuminazione dei tasti.
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