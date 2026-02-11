3

Blades of Fire prova a risorgere con la versione 2.0 e l'arrivo su Steam: ecco la data di uscita

Blades of Fire non si è rivelato affatto un successo al lancio, ma ora vuole riprovarci con la pubblicazione di una versione 2.0 e con l'arrivo su Steam. Vediamo la data da segnarsi sul calendario.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/02/2026
L'editore italiano 505 Games e lo sviluppatore spagnolo MercurySteam hanno svelato che Blades of Fire - il gioco d'azione in terza persona pubblicato originariamente nel maggio 2025 - si sta preparando all'arrivo su Steam (inizialmente la versione PC era esclusiva di Epic Games Store).

La data di uscita su Steam è il 14 maggio e questo combacerà con l'arrivo di un aggiornamento, denominato Versione 2.0. Inoltre, su Steam è disponibile una demo che permette di provare il primo capitolo del gioco.

Cosa aspettarsi da Blades of Fire Versione 2.0

La versione 2.0 del gioco di MercurySteam promette vari aggiornamenti e miglioramenti. Inoltre, la versione Steam includerà l'Adventurer Pack (costumi e armi unici), che sarà venduto a parte su Epic Games Store, su PS5 e su Xbox Series X. A chiudere il pacchetto dell'edizione Steam ci sono un art book e una colonna sonora originale firmata da Oscar Araujo.

Parlando dei contenuti, che saranno pubblicati per tutte le piattaforme e versioni di Blades of Fire, ecco cosa aspettarsi:

  • Nuovo Gioco Più
  • Nuovo livello di sfida: Titanium
  • Nuove parti per le armi e costumi (sono in Nuovo Gioco Più)
  • Trasmutazione degli elementi, che permette ai giocatori di cambiare i tipi di materiali
  • Modalità fotografica
  • Modalità Boss Revival (per affrontare i boss già sconfitti e ottenere ricompense)
  • La possibilità di mettere incantesimi sulle armi per rendere più profondo il sistema di combattimento (sono ricompense della modalità Boss Revival)
  • La possibilità di accarezzare il bue
Ci sono poi miglioramenti come nuove variazioni per le mutilazioni e le scene di morte, nuove transizioni per le animazioni, il supporto a NVIDIA DLSS4, la possibilità di cambiare i controlli su mouse e tastiera, nuovi obiettivi e supporto a Steam Deck.

Cosa ne pensate di queste novità? Vi spingono a dare una possibilità al videogioco? Ecco infine la recensione di Blades of Fire.

