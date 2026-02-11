Blades of Fire prova a risorgere con la versione 2.0 e l'arrivo su Steam: ecco la data di uscita

La data di uscita su Steam è il 14 maggio e questo combacerà con l'arrivo di un aggiornamento, denominato Versione 2.0 . Inoltre, su Steam è disponibile una demo che permette di provare il primo capitolo del gioco.

L'editore italiano 505 Games e lo sviluppatore spagnolo MercurySteam hanno svelato che Blades of Fire - il gioco d'azione in terza persona pubblicato originariamente nel maggio 2025 - si sta preparando all'arrivo su Steam (inizialmente la versione PC era esclusiva di Epic Games Store).

Cosa aspettarsi da Blades of Fire Versione 2.0

La versione 2.0 del gioco di MercurySteam promette vari aggiornamenti e miglioramenti. Inoltre, la versione Steam includerà l'Adventurer Pack (costumi e armi unici), che sarà venduto a parte su Epic Games Store, su PS5 e su Xbox Series X. A chiudere il pacchetto dell'edizione Steam ci sono un art book e una colonna sonora originale firmata da Oscar Araujo.

Parlando dei contenuti, che saranno pubblicati per tutte le piattaforme e versioni di Blades of Fire, ecco cosa aspettarsi:

Nuovo Gioco Più

Nuovo livello di sfida: Titanium

Nuove parti per le armi e costumi (sono in Nuovo Gioco Più)

Trasmutazione degli elementi, che permette ai giocatori di cambiare i tipi di materiali

Modalità fotografica

Modalità Boss Revival (per affrontare i boss già sconfitti e ottenere ricompense)

La possibilità di mettere incantesimi sulle armi per rendere più profondo il sistema di combattimento (sono ricompense della modalità Boss Revival)

La possibilità di accarezzare il bue

Ci sono poi miglioramenti come nuove variazioni per le mutilazioni e le scene di morte, nuove transizioni per le animazioni, il supporto a NVIDIA DLSS4, la possibilità di cambiare i controlli su mouse e tastiera, nuovi obiettivi e supporto a Steam Deck.

Cosa ne pensate di queste novità? Vi spingono a dare una possibilità al videogioco? Ecco infine la recensione di Blades of Fire.