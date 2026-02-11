Subnautica e Subnautica: Below Zero arrivano su Nintendo Switch 2: upgrade gratis per chi ha l'originale

Unknown Worlds Entertainment ha annunciato la data di uscita di Subnautica e Subnautica: Below Zero su Nintendo Switch 2, dove arriveranno in versione migliorata e aggiornata attraverso un update che sarà gratuito per chi possiede gli originali.
Entrambi i giochi arriveranno su Nintendo Switch 2 il 17 febbraio e coloro che possiedono già le versioni originali potranno effettuare il download gratis dell'Upgrade Pack per passare direttamente alla nuova edizione per la console successiva.
Si tratta di miglioramenti tecnici che puntano a sfruttare meglio l'hardware di Nintendo Switch 2, con cambiamenti che dovrebbero risultare piuttosto evidenti.
Vari miglioramenti tecnici
Subnautica e Subnautica: Below Zero avranno risoluzione aumentata su Nintendo Switch 2, oltre a un incremento di performance che dovrebbe portare a un gameplay più fluido e stabile, oltre ad altri miglioramenti tecnici rispetto alle versioni su Switch 1.
Entrambi i titoli verranno visualizzati a 1440p con la console nel Dock, mentre in modalità portatile la risoluzione sarà di 1080p, con il frame-rate che in entrambi i casi dovrebbe rimanere fissato a 60 fps.
Il team promette inoltre "controlli più reattivi, immedesimazione migliorata e un'esperienza subacquea più fluida", senza specificare meglio quali variazioni dovrebbero intervenire per raggiungere questi risultati.
Su Nintendo Switch 2 vengono applicati dei miglioramenti specifici per il supporto dei nuovi Joy-Con che dovrebbero consentire controlli più precisi e interazione migliorata.
Nel frattempo, cresce e raggiunge notevoli livelli l'attesa per Subnautica 2, gioco che ha attraversato anche una genesi piuttosto complicata.