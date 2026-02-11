Subnautica e Subnautica: Below Zero arrivano su Nintendo Switch 2: upgrade gratis per chi ha l'originale

Unknown Worlds Entertainment ha annunciato la data di uscita di Subnautica e Subnautica: Below Zero su Nintendo Switch 2, dove arriveranno in versione migliorata e aggiornata attraverso un update che sarà gratuito per chi possiede gli originali.

Entrambi i giochi arriveranno su Nintendo Switch 2 il 17 febbraio e coloro che possiedono già le versioni originali potranno effettuare il download gratis dell'Upgrade Pack per passare direttamente alla nuova edizione per la console successiva.

Si tratta di miglioramenti tecnici che puntano a sfruttare meglio l'hardware di Nintendo Switch 2, con cambiamenti che dovrebbero risultare piuttosto evidenti.