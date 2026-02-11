Starship Troopers: Ultimate Bug War! Ha una data di uscita e una demo disponibile

Il team Auroch Digital e l'editore Dotemu hanno annunciato la data di uscita di Starship Troopers: Ultimate Bug War! Che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 16 marzo, mentre una demo è disponibile da oggi su PC, come riferito anche nel nuovo trailer.
Lo sparatutto in stile retrò è stato annunciato lo scorso dicembre, collegato a quello che è diventato un franchise fantascientifico dopo il film del 1997 diretto da Paul Verhoeven, a sua volta ispirato liberamente al libro "Fanteria dello spazio" di Robert A. Heinlein.
La serie cinematografica conta ben cinque film, ma il titolo si sta facendo strada anche in ambito videoludico vista la presenza di Starship Troopers: Extermination e quest'altro gioco in arrivo.
Sparatutto in vecchio stile
Starship Troopers: Ultimate Bug War! È uno sparatutto in prima persona propriamente old school, che punta a recuperare la tradizione classica del genere con molta azione e senza tanti fronzoli, ponendoci nel ruolo di un soldato spaziale alle prese con le orde aliene.
"La United Citizen Federation vuole te per unirti alla lotta per l'umanità", si legge nella descrizione, che riprende lo stile militarista e patriottico spinto al parossismo fino a diventare umoristico, che è tipico della serie.
L'azione non fa però sconti: la minaccia degli aracnidi si sta spargendo nella galassia e la fanteria mobile è chiamata a rispondere all'attacco. Nel ruolo di Sammy dobbiamo cercare di sopravvivere all'interno di missioni praticamente suicide, sfruttando un ampio arsenale distruttivo ma avendo a che fare con forze costantemente soverchianti.
In tutto questo è presente anche una certa base narrativa, che viene raccontata in vecchio stile attraverso full motion video con attori in carne e ossa che riprendono il tono classico della serie.
Potete provare subito un assaggio di Starship Troopers: Ultimate Bug War! Con la demo messa a disposizione su Steam, mentre il gioco completo verrà lanciato il 16 marzo anche su console.