Starship Troopers: Ultimate Bug War! Ha una data di uscita e una demo disponibile

Il team Auroch Digital e l'editore Dotemu hanno annunciato la data di uscita di Starship Troopers: Ultimate Bug War! Che arriverà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 il 16 marzo, mentre una demo è disponibile da oggi su PC, come riferito anche nel nuovo trailer.

Lo sparatutto in stile retrò è stato annunciato lo scorso dicembre, collegato a quello che è diventato un franchise fantascientifico dopo il film del 1997 diretto da Paul Verhoeven, a sua volta ispirato liberamente al libro "Fanteria dello spazio" di Robert A. Heinlein.

La serie cinematografica conta ben cinque film, ma il titolo si sta facendo strada anche in ambito videoludico vista la presenza di Starship Troopers: Extermination e quest'altro gioco in arrivo.