L'horror Reanimal convince tutti, secondo i voti della stampa internazionale

Fabio di Felice ha assegnato un 8 su 10 nella recensione di Multiplayer.it , spiegando che "Reanimal aveva l'obiettivo di rappresentare la maturazione di Tarsier Studios e di inventare un successore spirituale per Little Nightmares." Ci è però riuscito solo in parte.

Sono disponibili le recensioni internazionali di Reanimal , il gioco horror dei creatori di Little Nightmares. Possiamo quindi vedere quali sono i responsi della critica, iniziando ovviamente dalla recensione di Multiplayer.it.

I voti di Reanimal

Ecco alcuni dei voti disponibili tramite la piattaforma Metacritic:

Multiplayer.it - 8/10

Areajugones - 90/100

TrueGaming - 90/100

Game8 - 86/100

4P.de - 85/100

PlayStation Universe - 85/100

GameInformer - 83/100

ComicBook - 80/100

Critical Hits - 80/100

GameSpot - 80/100

ID - 78/100

CGMagazine - 75/100

Finger Guns - 70/100

Gamekult - 70/100

Guardian - 60/100

Al momento della scrittura, la media di Reanimal su Metacritic è di 81 su 100, con 33 recensioni di cui solo quattro categorizzate come "nella media" e tutte le altre positive. Nel complesso, è chiaro che il gioco sia piaciuto alla stampa. Il voto medio potrebbe comunque leggermente cambiare nel corso delle prossime ore.

La recensione col voto più basso è di Guardian, che afferma: "Reanimal centellina gli indizi su misteri avvincenti che riguardano la natura del suo mondo e il ruolo dei bambini al suo interno. È un peccato, dunque, che manchi clamorosamente l'obiettivo nel suo palese tentativo di replicare quel pugno nello stomaco che è stato il finale di Little Nightmares II."

Uno dei voti più alti è invece quello di Areajugones che dichiara: "A volte è difficile creare qualcosa di veramente terrificante e disturbante senza ricorrere a jump scare a buon mercato, ma quando l'orrore e il grottesco diventano una cosa sola, nascono opere come Reanimal. L'ultimo titolo di Tarsier Studios è riuscito a superare l'originale Little Nightmares sotto ogni punto di vista, aggiungendo una modalità cooperativa e perfezionando il level design, il comparto sonoro e un'atmosfera che molti dei titoli horror più famosi del settore possono solo sognare."

Ricordiamo infine che Reanimal avrà il Friend's Pass, per giocare in due con un solo acquisto.