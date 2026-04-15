LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro include Absolute Batman

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro vedrà la presenza di Absolute Batman, la versione più recente e più estrema dell'Uomo Pipistrello, la cui serie a fumetti sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo.

Per annunciare questa importante aggiunta, Warner Bros. Games ha pensato bene di invitare lo scrittore Scott Snyder, che ha dato vita alla testata di Absolute Batman a partire dall'ottobre del 2024, insieme al disegnatore Nick Dragotta, segnando il debutto dell'Absolute Universe DC.

Nel vedere la sua creazione all'interno del gioco sviluppato da TT Games, insieme ad Absolute Catwoman, Snyder si è detto assolutamente entusiasta e ha parlato di come il Cavaliere Oscuro possa contare su di un intero universo fatto di luoghi e personaggi estremamente riconoscibili.

Essendo il gioco una vera e propria celebrazione della storia di Batman e delle sue diverse incarnazioni, è chiaro che la versione Absolute non poteva mancare all'appello e i fan stanno accogliendo questo annuncio in maniera decisamente positiva.