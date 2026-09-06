Il controller Turtle Beach a tema Super Mario per Switch e Switch 2 è in sconto del 50%, minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che dimezza il prezzo del controller Turtle Beach con design a tema Super Mario: l'offerta prevede uno sconto del 50% ed un costo finale di 29,99€ (minimo storico). Acquistandolo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il controller wireless Turtle Beach Rematch dedicato a Super Mario è un accessorio con licenza ufficiale Nintendo, progettato per offrire un'esperienza di gioco completa e personalizzata. Il dispositivo è compatibile sia con Nintendo Switch sia con Nintendo Switch 2, e si distingue proprio per l'esclusivo design ispirato a Invincible Mario.
Ulteriori dettagli sul controller
La connettività wireless offre una portata fino a 9,14 metri, mentre la batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 40 ore di autonomia con una singola ricarica. Una soluzione pensata per affrontare lunghe sessioni di gioco senza dover ricorrere continuamente al cavo. Il controller integra inoltre i comandi di movimento, che permettono di ottenere maggiore controllo e reattività durante le partite.
A completare la dotazione troviamo due pulsanti posteriori programmabili e mappabili rapidamente, che consentono di assegnare nuove funzioni ai comandi e adattare il controller alle proprie esigenze. In questo modo è possibile ottenere reazioni più rapide e un'esperienza di gioco maggiormente personalizzata.